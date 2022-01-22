Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı: 5 ölü, 6 kayıp

İtalya'nın Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası açıklarında bir tekne aşırı kalabalık ve dalgalar nedeniyle alabora olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Teknedeki 305 düzensiz göçmen, İtalyan sahil güvenlik görevlileri tarafından kurtarıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu teknede can kaybı yaşanmadı.

Tunus'ta yolculuk faciayla sonlandı

Tunus'ta ise Safaks kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu.

21 düzensiz göçmen kurtarıldı, 5 kişi ölü, 6 kişi ise kayıp.





2021'de 66 bin göçmen Avrupa'ya ulaştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine göre 2021'de 66 bin 770 kişi Akdeniz'i geçerek İtalya kıyılarından Avrupa'ya ulaştı.

Aynı dönemde bin 496 düzensiz göçmen ise Avrupa'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.