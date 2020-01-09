banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116459
ALTIN
292.681
DOLAR
5.8804
STERLİN
7.6795
EURO
6.5307
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Güzelyurt’ta bir bina çöktü!
GÜZELYURT’TA BİR BİNA ÇÖKTÜ!
Lefkoşa-Girne yolunda trafik kazası
YİNE KAZA!

Trump: “İran şu aşamada durulmuş görünüyor“

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dünkü füze saldırılarında herhangi bir Amerikan askerinin ölmediğini belirterek, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." dedi.

Trump: “İran şu aşamada durulmuş görünüyor“

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dünkü füze saldırılarında herhangi bir Amerikan askerinin ölmediğini belirterek, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." dedi.

09 Ocak 2020 Perşembe 09:00
Trump: “İran şu aşamada durulmuş görünüyor“

İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el Esed üssü ile Erbil üslerine yönelik füze saldırıları üzerine Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Trump, İran'a yeni yaptırımlar getireceklerini ancak konuşmaya açık olduklarını belirtti.

Trump, sözlerine, "Ben ABD Başkanı olduğum sürece İran'ın nükleer silah elde etmesine asla müsaade edilmeyecek." ifadeleri ile başladı.

Trump, İran'ın Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine karşılık Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslere düzenlediği saldırıya ilişkin, "Amerikan halkı müteşekkir ve mutlu olsun, herhangi bir Amerikan askeri dünkü İran rejiminin saldırısında ölmedi. Herhangi bir zayiatımız yok. Askerlerimizi iyi durumda. Sadece askeri üslerimizde küçük hasarlar var." diye konuştu.

Amerikan kuvvetlerinin tüm tedbirleri aldığını anlatan Trump, "İran şu aşamada durulmuş görünüyor. Bu da tüm taraflar ve dünya için iyi bir şey." değerlendirmesini yaptı.

ERKEN UYARI SİSTEMİ DEVREDEYDİ

Erken uyarı sistemi sayesinde herhangi bir askeri zayiatın olmasını önlediklerini vurgulayan Trump, "40 yıldır uluslar İran'ın Orta Doğu'da ve ötesindeki yıkıcı ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarına katlandı ama artık o günler geride kaldı. İran dünyada teröre destek veren ülkelerin başında gelir ve nükleer silah faaliyetleri medeni dünyayı tehdit ediyor. Buna asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Geçen hafta kendisinin talimatıyla  "acımasız" ve "dünyanın en katı teröristlerinden biri" olarak tanımladığı Süleymani'nin ABD ordusu tarafından öldürüldüğünü kaydeden Trump, Süleymani'nin geçen haftalarda ABD askerlerine yönelik saldırı ile ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik protestoların talimatını verdiğini ve ülkesine yönelik saldırı hazırlığında olduğunu ileri sürdü.

banner317
Trump, "Süleymani'nin ortadan kaldırılması ile teröristler de gereken mesajı aldı. Hayatınıza kıymet veriyorsanız, Amerikan vatandaşlarını tehdit etmeyeceksiniz." dedi.

"YENİ EKONOMİK YAPTIRIMLAR GETİRECEĞİZ"

ABD'nin İran saldırısına karşılık vermeyi değerlendirdiklerini belirten Trump, "İran'ın saldırganlığına karşılık vermek üzere seçeneklerimizi değerlendirirken derhal İran rejimine yönelik cezalandırıcı ekonomik yaptırımlar getireceğiz. Bu ağır yaptırımlar İran davranışlarını değiştirene kadar yürürlükte kalacak." ifadelerini kullandı.

İran'ın saldırganlığının önceki ABD yönetiminin İran'la nükleer konusunda anlaşmaya varmasından sonra arttığını öne süren Trump, Barack Obama yönetiminin yaptırımları gevşetme kapsamında İran'ın milyarlarca dolar fonunun serbest bıraktığını, buna karşılık İran'ın ise teşekkür etmek yerine "Amerika'ya ölüm" sloganları attığını söyledi.

Trump, "Dün bize ve müttefiklerimize atılan füzeler önceki yönetimin serbest bıraktığı fonlarla satın alındı." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'YA ORTA DOĞU İÇİN ATIF YAPTI

İran'a karşı dünyanın bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Bugün NATO'ya Orta Doğu'daki süreçlere daha çok müdahil olmasını talep edeceğim." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, sözlerinin sonunda İran'a şu çağrıda bulundu:

"İran halkına ve İran liderlerine: Sizin iyi bir geleceğinizin, hak ettiğiniz ve dünyadaki uluslarla uyumlu bir geleceğinizin olmasını istiyoruz. ABD barış isteyen herkesle barışı kucaklamaya hazır."

Son Güncelleme: 09.01.2020 12:10
Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpAbd Iran Gerilimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya'daki Yangınlar Nedeniyle Yeni Tahliye Çağrıları Yapıldı
Avustralya'daki Yangınlar Nedeniyle Yeni Tahliye Çağrıları Yapıldı
Kanada, İran'da düşen uçakla ilgili yanıtlar bekliyor
Kanada, İran'da düşen uçakla ilgili yanıtlar bekliyor
Hava yolu şirketleri İran ve Irak rotalarını değiştirdi
Hava yolu şirketleri İran ve Irak rotalarını değiştirdi
Avam kamarasında nihai Brexit oylaması bugün yapılacak
Avam kamarasında nihai Brexit oylaması bugün yapılacak
İran: 'İlk bulgulara göre düşen Ukrayna uçağında yangın çıkmıştı'
İran: 'İlk bulgulara göre düşen Ukrayna uçağında yangın çıkmıştı'
ABD: Gerilimin azaltılması için İran'la ön koşulsuz görüşmeye hazırız
ABD: Gerilimin azaltılması için İran'la ön koşulsuz görüşmeye hazırız
Dünya Bankası küresel büyüme tahminlerini düşürdü
Dünya Bankası küresel büyüme tahminlerini düşürdü
Libya Devlet Yüksek Konseyi, Rusya ve Türkiye'nin ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı
Libya Devlet Yüksek Konseyi, Rusya ve Türkiye'nin ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı
Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği'ne saldırı
Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği'ne saldırı
ABD Kongresi Trump'ın açıklamasından memnun
ABD Kongresi Trump'ın açıklamasından memnun

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim