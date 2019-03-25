banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99326
ALTIN
236.871
DOLAR
5.5638
STERLİN
7.3427
EURO
6.2937
Babasının evini kundaklayan kıza 4000 TL para cezası
BABASININ EVİNİ KUNDAKLAYAN KIZA 4000...
Hırsız Çetin tutuklu yargılanacak
HIRSIZ ÇETİN TUTUKLU YARGILANACAK
Bıçaklı: “Telefon dairesini sattırmayacağız”
BIÇAKLI: “TELEFON DAİRESİNİ SATTIRMAYACAĞIZ”
Yazgül tutuksuz yargılanacak
YAZGÜL TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner306

Trump, Golan Tepelerini resmen İsrail toprağı olarak tanıdı

Trump, Golan Tepelerini resmen İsrail toprağı olarak tanıdı

25 Mart 2019 Pazartesi 16:48
Trump, Golan Tepelerini resmen İsrail toprağı olarak tanıdı

TRUMP GOLAN TEPELERİ'Nİ RESMEN "İSRAİL TOPRAĞI" OLARAK TANIDIĞINI AÇIKLARKEN, İSRAİL ORDUSU ABLUKA ALTINDAKİ GAZZE ŞERİDİ'NDE HAMAS'A AİT HEDEFLERİ VURMAYA BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzaladı.

Trump, Golan Tepeleri'ni resmen "İsrail toprağı" olarak tanıdığını açıklarken, İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladı.

İsrail güçleri abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladık." ifadesi kullanıldı, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail savaş uçağının Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğunu aktardı.

Bölgede patlama sesleri duyulurken, Gazze'de gergin bekleyiş devam ediyor.

Gazze'den atılan bir roket, bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu bölgedeki birliklere takviye yaparken, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları kapatılmıştı.

İsrail makamları kısa süre önce, sınıra yakın bölgelerde yaşayan Yahudi yerleşimcilerden, İsrail ordusunun saldırılarına cevaben Gazze'den yapılması "muhtemel" roket atışlarına karşı yakınlardaki sığınaklara gitmek üzere hazırlıklı olmalarını istemişti.

Artan gerginlik nedeniyle, İsrail'in güneyindeki tren seferleri iptal edilmiş, sığınaklar açılmıştı.

Son Güncelleme: 25.03.2019 21:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz parlamentosunda üçüncü Brexit oylamasına destek yok
İngiliz parlamentosunda üçüncü Brexit oylamasına destek yok
Çad'da Orta Afrika Ekonomik Ve Parasal Birliği Zirvesi
Çad'da Orta Afrika Ekonomik Ve Parasal Birliği Zirvesi
İngiltere’de otomasyon sistemleri 1,5 milyon kişiyi işinden edebilir
İngiltere’de otomasyon sistemleri 1,5 milyon kişiyi işinden edebilir
İsrail Güçleri Gazze'yi Vurmaya Hazırlanıyor
İsrail Güçleri Gazze'yi Vurmaya Hazırlanıyor
İngiltere'de İslamofobik saldırılarda yüzde 593 artış
İngiltere'de İslamofobik saldırılarda yüzde 593 artış
Pompeo'dan Lavrov'a
Pompeo'dan Lavrov'a "venezuela" Uyarısı
Juno, Jüpiter'in
Juno, Jüpiter'in "büyük Kırmızı Leke"sini Fotoğrafladı
Japonya'da 2,5 Milyar Yıllık Kaya Kütlesi Keşfedildi
Japonya'da 2,5 Milyar Yıllık Kaya Kütlesi Keşfedildi
Ölü sıçanlarla hapishaneye uyuşturucu ve cep telefonu sokuldu
Ölü sıçanlarla hapishaneye uyuşturucu ve cep telefonu sokuldu
Bm'den Gazze-israil Gerginliğini Azaltma Çabaları
Bm'den Gazze-israil Gerginliğini Azaltma Çabaları

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim