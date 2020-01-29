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Trump 'Filistin'i parçalama planı'nı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin'i parçalama planını açıkladı. Trump, "Kudüs, İsrail'in bölünmemiş başkenti olarak kalacaktır." dedi.

Trump 'Filistin'i parçalama planı'nı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin'i parçalama planını açıkladı. Trump, "Kudüs, İsrail'in bölünmemiş başkenti olarak kalacaktır." dedi.

29 Ocak 2020 Çarşamba 09:15
Trump 'Filistin'i parçalama planı'nı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında sözde Orta Doğu barış planını açıkladı.

İsrail-Filistin Barış Planının ileriye dönük güçlü bir yol olduğunu belirten Trump, bölgede güvenliğin sağlanması için kesin bir plana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Trump, her iki tarafında da barışı istediğini, ortak bir komisyon kuracaklarını, barışa en kısa sürede ulaşmak için çalışacaklarını belirterek, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu.

Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmedi.

Sözde Orta Doğu barış planına göre, Trump, Filistin'e, bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık bir süre öngördüklerini belirtti.

Bunun Filistinlilerin bağımsız bir devlet olması için en büyük fırsat olduğunu belirten Trump, "Bu, Filistinlilerin bağımsız bir devlet olması için en büyük fırsat. Plan, Filistin'in topraklarını iki katına çıkaracak. Eğer başarırsak 1 milyondan fazla istihdam sağlanacak, refah sağlanacak, gelir düzeyi artacak. Mescid-i Aksa'yı herkes özgürce ziyaret edebilecek." dedi.

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Beyaz Saray'dan Türk gazetecilere ambargo

Trump ve Netanyahu'nun düzenlediği basın toplantısına, Washington'daki yerleşik Türk gazeteciler alınmadı.

Gazetecilerin akreditasyon için başvuruda bulunmasına rağmen olumlu yanıt verilmedi.

Toplantıya BAE, Bahreyn ve Umman Büyükelçileri de katıldı

Filistin davasını ortadan kaldırmayı hedeflediği belirtilen sözde barış planının ilan edildiği toplantıya çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar arasında en dikkat çeken isimler ise BAE'nin ABD Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, Bahreyn'in ABD Büyükelçisi Abdullah bin Raşid Al Halife ve Umman'ın ABD Büyükelçisi Huneyne el-Mugıyriyye oldu.

Trump'ın ardından kürsüye çıkan Başbakan Netanyahu, sözde barış planının açıklandığı toplantıya katılmalarından dolayı BAE, Bahreyn ve Umman'ın Büyükelçilerine teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Trump Filistini Parçalama Planı
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