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Trump: "Erdoğan dünya çapında bir satranç oyuncusu"

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini "dünya çapında bir satranç oyuncusu" sözleriyle övdü.

18 Ağustos 2020 Salı 06:45
Trump: "Erdoğan dünya çapında bir satranç oyuncusu"
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ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalında yayınlanan bir programa telefonla katılarak, gündeme ilişkin değerlendirme yaptı.

Donald Trump, program boyunca farklı konularda eleştirdiği başkanlık yarışındaki Demokrat rakibi Biden'a dış politika alanında da sert eleştiriler getirdi.

Çok zeki dünya liderlerinin olduğu bir ortamda Biden'ın bu kişilerle baş edemeyeceğini savunan Trump, Biden için "zihnen bitmiş" yorumunu yaptı.

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"Çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz"

ABD Başkanı Trump, "Çok zeki insanlarla uğraşıyorsunuz. Bu ülkelerin dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var, onları tanıyorum. Mesela, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu durumda (Biden için) nerede olduğunu dahi bilmeyen ve bodrum katından çıkıp konuşamayan birine (başkan olarak) sahip olamazsınız" sözlerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi anlaştıklarını da vurgulayarak, bazı devlet başkanlarının kendisinden Erdoğan'ı aramasını istediklerini, çünkü Erdoğan'ın kendisini dinlediğini söylediklerini anlattı.

Demokrat Başkan Adayı Biden'ın ocak ayında New York Times'ta yayımlandığı ortaya çıkan bir mülakatında Türkiye ile ilgili sarf ettiği sözler Ankara'nın sert tepkisini çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Donald TrumpRecep Tayyip ErdoğanErdoğan Satranç Oyuncusu
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