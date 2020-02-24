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Trump'a kamuoyu desteği artıyor

Araştırma şirketi Gallup'un yaptığı son ankete göre ABD Başkanı Donald Trump'a kamuoyu desteği %49'a çıktı. Bu oran, Trump'ın başkan seçildiği 2017'den bu yana yapılan kamuoyu yoklamalarındaki ilk net pozitif sonuç olarak kayda geçti.

Trump'a kamuoyu desteği artıyor

Araştırma şirketi Gallup'un yaptığı son ankete göre ABD Başkanı Donald Trump'a kamuoyu desteği %49'a çıktı. Bu oran, Trump'ın başkan seçildiği 2017'den bu yana yapılan kamuoyu yoklamalarındaki ilk net pozitif sonuç olarak kayda geçti.

24 Şubat 2020 Pazartesi 08:29
Trump'a kamuoyu desteği artıyor
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Guardian gazetesinin haberine göre Kasım ayında düzenlenecek ABD başkanlık seçimleri öncesi bu oranlar, Trump'ın ikinci defa da başkan seçilebileceğine işaret ediyor.
Demokrat Bernie Sanders'ın Nevada'daki ön seçimlerde diğer Demokrat rakipleri arasından açık ara öne çıkması da Trump'ın karşısında yarışacak ismin Sanders olma ihtimalini de kuvvetlendirdi.
Gallup'un anketine göre Trump'a karşı çıkanların oranı da %48 oldu.
'FiceThirtyEight' adlı internet sitesi de Trump'a kamuoyu desteğinin azil sürecinin başladığı Eylül ayından bu yana arttığını gösteriyor.

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ABD Senatosu'nun akladığı Trump'a destek bu aralar ortalama %43,3. Trump'ı onaylamayanların oranı da %52,2.
CNN analisti Harry Enten, "Bu zamanlarda kamuoyu desteğinin %46 ila %54 arasında olduğu başkan adayları genellikle seçimlerde rakipleriyle başa baş oluyor. Kamuoyu desteği %45 veya daha düşük olanlar da genellikle başkanlık seçimlerinde kaybeden taraf oluyor. Eğer tarih tekerrür ederse Trump'a kamuoyu desteği onu 'favori' isim olarak konumlandırabilir" yorumunu yapıyor.
CBS News televizyonunun yaptırdığı ve Pazar günü açıklanan ankete göre Amerikalıların %65'i seçimleri Demokrat rakibiyle başa baş kalsa da Trump'ın kazanacağını düşünüyor.


 

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Son Güncelleme: 24.02.2020 11:35
Anahtar Kelimeler:
Donald Trumpa Kamuoyu Desteği
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