banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96351
ALTIN
286.714
DOLAR
5.8140
STERLİN
7.1084
EURO
6.4656
Kaderin böylesine yazıklar olsun!!!
KADERİN BÖYLESİNE YAZIKLAR OLSUN!!!
Sürücülerin dikkatine
SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE
Girne'de döviz bürosunu soydu
GİRNE'DE DÖVİZ BÜROSUNU SOYDU
Mağusa’da 1 kişi tutuklandı
İZİNSİZ İKAMET EDEN 1 KİŞİ...
banner306

Trump'a 2020 seçimlerinde cumhuriyetçi rakip

Cumhuriyetçi eski kongre üyesi Joe Walsh, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde cumhuriyetçi partiden başkan adayı olabilmek için Donald Trump’a rakip oluyor

Trump'a 2020 seçimlerinde cumhuriyetçi rakip

Cumhuriyetçi eski kongre üyesi Joe Walsh, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde cumhuriyetçi partiden başkan adayı olabilmek için Donald Trump’a rakip oluyor

26 Ağustos 2019 Pazartesi 07:09
Trump'a 2020 seçimlerinde cumhuriyetçi rakip

Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Joe Walsh, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olabilmek için mevcut Başkan Donald Trump'a rakip olacağını açıkladı.

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Cumhuriyetçilerden ikinci isim de Trump'la yarışa giriyor.

2010 yılında Illinois eyaletinden Temsilciler Meclisine giren ancak 2 yıl sonraki seçimlerde aynı başarıyı gösteremeyen Walsh, Cumhuriyetçi Partiden aday adaylığını ABC kanalında katıldığı programda açıkladı.

Trump'ı "yalancı", "bağnaz" ve "beceriksiz" olmakla suçlayan Walsh, kampanya sloganının "Cesur ol" olacağını belirtti.

banner317
ANALİSTLER ŞANS VERMİYOR

Siyasi analistler ise ülke genelinde Cumhuriyetçi seçmenler arasındaki desteği yüzde 80'lere ulaşan Trump karşısında Walsh'ın herhangi bir şansının olmayacağını belirtiyor.

Nisan ayında da eski Massachusetts Valisi Bill Weld Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'a karşı aday adaylığını açıklamış ancak çok az destek görmüştü.

Öte yandan Demokratlarda Trump'ın karşısına çıkması muhtemel 20 aday arasında devam eden adaylık yarışında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden anketlerde önde gözüküyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.


 

Son Güncelleme: 26.08.2019 10:36
Anahtar Kelimeler:
Trump 2020 Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köpekbalığı ve vatoz türleri uluslararası koruma kapsamına alınıyor
Köpekbalığı ve vatoz türleri uluslararası koruma kapsamına alınıyor
Dolar/TL'kuru saniyeler içinde 6,39'e kadar çıkıp geriledi
Dolar/TL'kuru saniyeler içinde 6,39'e kadar çıkıp geriledi
Rusya’dan korkutan açıklama: İkinci Çernobil vakası mı yaşanıyor?
Rusya’dan korkutan açıklama: İkinci Çernobil vakası mı yaşanıyor?
Hong Kong’ta protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale
Hong Kong’ta protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale
Dünyadan haberler…
Dünyadan haberler…
Yangın nedeniyle 5 otel boşaltıldı
Yangın nedeniyle 5 otel boşaltıldı
Elektronik sigara öldürdü!
Elektronik sigara öldürdü!
Ferrari, klasik otomobil kavramını yeniden tanımlıyor
Ferrari, klasik otomobil kavramını yeniden tanımlıyor
Hong Kong’da 45 kilometrelik insan zinciri
Hong Kong’da 45 kilometrelik insan zinciri
Trump'tan Çin'e yeni ek gümrük vergileri
Trump'tan Çin'e yeni ek gümrük vergileri

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim