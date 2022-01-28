Trafiğe kapalı yol

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, Triatlon Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek duatlon yarışı nedeniyle yarış güzergahı Mehmet Akif Caddesi ve Osman Örek Caddesi (TAK Ajansı önleri- Dereboyu - Citröen Işıkları ve Metehan Çemberi arası) 07.00 -11.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak.

Bu sürede, trafik akışı alternatif güzergâhlardan sağlanacak.

Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek “Zamana Karşı Yol Bisikleti Yarışı” nedeniyle 08.00-12:00 saatleri arasında, yarış güzergâhı üzerinde yarış konvoyuna polis eskortu eşlik edecek ve kavşaklar polis tarafından kesilerek trafik akışına kapatılacak.



Yarış, Metehan - Alayköy Çevre Yolu üzerinde bulunan Sevgi Çemberi’nden başlayacak; yarışçılar Metehan Alayköy Çevre Yolu, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu’nu kullanarak Güzelyurt girişindeki Manisa Bulvarı üzerinde bulunan çemberden geri dönüp aynı güzergahı takiben yarış başlangıç noktası olan Sevgi Çemberi’nde yarışı tamamlayacak.Konvoy ilerlediği sürece yarışçıların güvenliği açısından arkadan gelen araçların konvoyu geçmelerine müsaade edilmeyecek.Polis, yarışların devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergâhlardaki yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulundu.