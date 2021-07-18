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Tokyo Olimpiyat Köyü'nde 2 sporcuda Covid-19 tespit edildi

Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde olimpiyat köyünde ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından iki atletin testinin pozitif çıkması açılış seremonisine günler kala endişeleri artırdı.

18 Temmuz 2021 Pazar 14:15
Tokyo Olimpiyat Köyü'nde 2 sporcuda Covid-19 tespit edildi

Binlerce sporcunun konakladığı komplekste destek ekip üyelerinden birinin testinin pozitif çıkmasından bir gün sonra ilk defa atletlerde de koronavirüs görülmüş oldu.

Salgın nedeniyle 1 yıl ertelenen oyunlara dünyanın her tarafından sporcu ve ekip üyelerinin gelmesi yerel halk arasında Covid-19 riskini artırdığı için hoş karşılanmıyor.

Tokyo 2020 sözcüsü Masa Takaya her üç vakanın da aynı ülkeden ve aynı spor dalından olduğunu açıklayarak odalarında izole edildiklerini ve yemeklerinin organizasyon komitesi tarafından odalarına servis edildiğini belirtti. Masa söz konusu takımın hangisi olduğunu açıklamazken ekibin geri kalanının da koronavirüs testinden geçirildiğini vurguladı.

Apartman komplekslerinden ve ortak yemek alanlarından oluşan Tokyo'daki olimpiyat köyü en yoğun olduğu dönemde 6 bin 700 sporcu ve yetkiliyi ağırlayacak.

Bulaşları engellemek için büyük oranda kapalı kapılar ardından yapılacak Tokyo Oyunları da halkın ilgisi çok az ve yapılan kamuoyu yoklamaları da desteğin son derece düşük olduğunu gösteriyor.

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Organizasyon komitesi oyunlar sırasında sağlık riskinin son derece düşük olduğunu göstermek için katı önlemler uyguluyor ve sporcular her gün testten geçiriliyor.

Bu ay içerisinde olimpiyat oyunları ile ilişkili 4'ü sporcu olmak üzere 55 vaka tespit edildi. Güney Kore Olimpiyat Komitesi üyesi Ryu Seung-men Japonya'ya indiği sırada yaptırdığı test pozitif çıkınca izolasyona alındı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach da oyunlarla ilgili şüphelerin farkında olduklarını fakat Japon sporseverlerin desteğini talep ettiklerini açıklamıştı.

SIKI ÖNLEMLER

Oyunlara katılan sporculara son dere katı Covid-19 önlemler uygulanıyor. Günlük testlerin yanı sıra Olimpiyat koridoru dışına çıkmasına izin verilmeyen atletlerin sosyal mesafe kurallarına uyması da isteniyor. Sporcuların oyunların ardından 48 saat içerisinde ülkeden ayrılması gerekiyor.

Avustralya’nın 194 sporcunun yanı sıra destek ekiplerinin tamamı bir üyenin testinin sonucunun belirsiz çıkması sonucu karantinaya alınmıştı. Daha sonra yapılan test ise negatif çıkmıştı.

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Son Güncelleme: 18.07.2021 14:58
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