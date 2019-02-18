THY uçağında bir Afgan'ın sınır dışı edilmesini engellemeye çalışan İsveçli genç kıza para cezası

İsveç’ten, Türkiye’ye gönderilmek istenen bir Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engelleme girişiminde bulunan Elin Ersson, para cezasına çarptırıldı.

İsveç mahkemesi, 23 Temmuz 2018 tarihinde Göteborg–İstanbul seferini yapan Türk Havayolları uçağının kalkışını, içindeki Afgan göçmenin sınır dışı edilmesinin önüne geçmek için engelleme girişiminde bulunan 21 yaşındaki genç kızla ilgili şikayeti karara bağladı.

İsveçli Ersson’u, "uçuş kurallarına ihlalle" suçlu bulan mahkeme, genç kızın 3 bin kron, yani yaklaşık 324 dolar para cezası ödemesine hükmetti. Genç kızın avukatı karara itiraz edeceklerini açıklarken, sosyal medyadan Ersson'a kısa sürede destek mesajı yağdı.

Savcılık, duruşmalarda Ersson’a iki hafta hapis cezası verilmesini talep etmişti.

Genç kız, Afgan göçmenin sınır dışı edilmesini engellemek için uçuştan önce koltuğuna oturmayı reddedip, uçağın havalanmasına engel olmuş, daha sonra bunları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

İsveç’te sığınmacılarla ilgili bir sivil toplum örgütünde çalışan üniversite öğrencisi genç kızın, paylaşımları sosyal medyada olağanüstü destek görerek, izlenme rekoru kırmıştı.

Genç kızın başarılı direnişine rağmen Afganlı göçmen, daha sonra başka bir uçakla sınır dışı edilmişti.