Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102715
ALTIN
223.931
DOLAR
5.2843
STERLİN
6.7852
EURO
5.9542
Türkmenköy'ü üzen ölüm
TÜRKMENKÖY'Ü ÜZEN ÖLÜM
Mahşeker evinde ölü bulundu
MAHŞEKER EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Takımcılar 3 gün tutuklu kalacak
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENECEK
Bekenova’nın durumu kritik
BEKENOVA’NIN DURUMU KRİTİK
banner282
Flaş Haber
Türkmenköy'ü üzen ölüm
Kapat

Tayvan'da uçan fener festivali gökyüzünü aydınlattı

Tayvan'da uçan fener festivali gökyüzünü aydınlattı

17 Şubat 2019 Pazar 08:19
Tayvan'da uçan fener festivali gökyüzünü aydınlattı

Tayvan’ın Pingxi bölgesinde geleneksel fener festivalinde bir araya gelen katılımcılar, ay takvimindeki Domuz Yılı için dileklerini fenerlerin üzerine yazdılar. Yeni yıl için sağlık, iyi arkadaşlık ve aile ilişkileri dileyen Tayvanlılar daha sonra renkli fenerleri gökyüzüne bıraktı.

Diğer yandan birçok çevreci aktivist, aşırı plastik kullanıldığı gerekçesiyle festivali sert eleştirdi. Fener festivalini organize eden yetkililer ise, kutlamaların ardından çöpleri temizleyeceklerini ve geri dönüştüreceklerini açıkladı.

Uçan fener festivali eleştirilere rağmen Tayvan’ın en meşhur geleneklerinden biri.

Tayvan’da her sene kutlanan fener festivali 1999 yılında New Taipei’de başladı.

Anahtar Kelimeler:
Tayvan Uçan Fener
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berlinale'de Altın Ayı ödülünü Synonyms filmi kazandı
Berlinale'de Altın Ayı ödülünü Synonyms filmi kazandı
Altın arayan 22 madencinin cansız bedenine ulaşıldı
Altın arayan 22 madencinin cansız bedenine ulaşıldı
Sarı Yelekliler eyleminin 14. haftasında polis ve göstericiler çatıştı
Sarı Yelekliler eyleminin 14. haftasında polis ve göstericiler çatıştı
Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki saldırıyı IŞİD üstlendi
Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki saldırıyı IŞİD üstlendi
Alman filozof Karl Marx'ın mezarına son iki haftada 2'nci saldırı
Alman filozof Karl Marx'ın mezarına son iki haftada 2'nci saldırı
Dağ aslanını boğarak öldüren Kauffman yaşadıklarını anlattı
Dağ aslanını boğarak öldüren Kauffman yaşadıklarını anlattı
Pence'ten S-400 Tepkisi
Pence'ten S-400 Tepkisi
Dövme tutkunlarıyla ustaları Paris'te buluştu
Dövme tutkunlarıyla ustaları Paris'te buluştu
Twitter'a 'açıklama' seçeneği gelecek
Twitter'a 'açıklama' seçeneği gelecek
Arnavutluk'ta eylem yapan muhalifler hükümet binasına saldırdı
Arnavutluk'ta eylem yapan muhalifler hükümet binasına saldırdı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim