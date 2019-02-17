Tayvan'da uçan fener festivali gökyüzünü aydınlattı

Tayvan’ın Pingxi bölgesinde geleneksel fener festivalinde bir araya gelen katılımcılar, ay takvimindeki Domuz Yılı için dileklerini fenerlerin üzerine yazdılar. Yeni yıl için sağlık, iyi arkadaşlık ve aile ilişkileri dileyen Tayvanlılar daha sonra renkli fenerleri gökyüzüne bıraktı.

Diğer yandan birçok çevreci aktivist, aşırı plastik kullanıldığı gerekçesiyle festivali sert eleştirdi. Fener festivalini organize eden yetkililer ise, kutlamaların ardından çöpleri temizleyeceklerini ve geri dönüştüreceklerini açıkladı.

Uçan fener festivali eleştirilere rağmen Tayvan’ın en meşhur geleneklerinden biri.

Tayvan’da her sene kutlanan fener festivali 1999 yılında New Taipei’de başladı.