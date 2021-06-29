banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Göz göre göre
Göz göre göre
Kardeşini yiyerek hayatta kalmış
Kardeşini yiyerek hayatta kalmış
Vekillikten de istifa etseydiniz ha keşke!
Vekillikten de istifa etseydiniz ha...
29 Haziran 2021 Salı gündemi
29 Haziran 2021 Salı gündemi
banner376

Sydney'e sokak kısıtlaması getirildi

Avustralya, COVID-19 salgınında ortaya çıkan yeni yayılma öbeklerini yerel tedbirlerle yalıtmaya çalışıyor.

29 Haziran 2021 Salı 09:45
Sydney'e sokak kısıtlaması getirildi
banner337

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 9'u yurt dışı kaynaklı 44 koronavirüs vakası saptandığı, virüs nedeniyle can kaybı olmadığı bildirildi.

Yeni vakaların 32'si ülkenin en büyük kenti Sydney'in başkenti olduğu Yeni Güney Galler eyaletinde kaydedildi.

Eyaletteki vakaların büyük bölümü 16 Haziran'da yabancı bir uçuş ekibini Sydney Havaalanı'ndan taşırken virüsün ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan bulaşıcılığı yüksek Delta varyantını kapan bir limuzin şoförü aracılığıyla yayıldığı tahmin ediliyor.

Limuzin şoförünün yol açtığı yayılma öbeğiyle bağlantılı cumartesi 30, pazar 29 vaka bildirilmişti.

Sydney'de 2 hafta sokağa çıkma kısıtlaması

Yayılmayı önlemek üzere Sydney'de hafta sonundan itibaren iki hafta süreyle karantina tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

Filyasyon çalışmalarında ülke genelinde 19 yayılma öbeği bulunduğu tespit edildi.

banner341
Öte yandan, hafta sonunda Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'de otel karantinasında tutulan bir maden işçisinin de Delya varyantı ile enfekte olduğu bildirildi.

Kuzey Toprakları eyaletinde bir altın madeninde çalışan işçinin virüsü madende çalışan yaklaşık 900 işçiye bulaştırmış olabileceğinden şüpheleniliyor.

İşçinin Kuzey Toprakları eyaletinin Palmerstone kentindeki evine dönmesi nedeniyle Palmerstone ve eyalet başkenti Darwin'de de 48 saatliğine sokağa çıkama kısıtlaması ilan edildi.

Güney Avustralya eyaletinin başkenti Perth'te iki hafta önce Sydney'i ziyaret eden bir kişide COVID-19 tespit edilmesi üzerine yetkililer alarma geçti. Eyalette 3 gün boyunca maske takma zorunluluğu getirilirken sokağa çıkma kısıtlamalarının da uygulanabileceği kaydedildi.

Queensland eyaletinin başkenti Brisbane ve Canberra Ulusal Başkent Bölgesi'nde de maske zorunluluğu yeniden uygulanmaya başlandı.

Nüfusun yalnızca yüzde 5'inin aşılanması tamamlanabildi

Avustralya, salgının başından bu yana titiz filyasyon uygulamasıyla salgın öbeklerini kontrol etmekte başarı sağlamıştı. Ancak yeni öbeklerin ortaya çıkması ülkede aşılama faaliyetinin yavaş ilerlediğiyle ilgili eleştirileri gündeme getirdi.

Yaklaşık 25,7 milyon nüfuslu ülkede bugüne dek yalnızca 7 milyon 260 bin doz aşı yapılırken, ülke nüfusunun yalnızca yüzde 5'inin aşılanması tamamlanabildi.

Bugüne dek 30 bin 529 vakanın görüldüğü Avustralya'da 910 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Sydneye Sokak Kısıtlaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'da aşı yaptıran gençlere 150'şer euro teşekkür hediyesi
Yunanistan'da aşı yaptıran gençlere 150'şer euro teşekkür hediyesi
Londra'da metro istasyonunda patlama
Londra'da metro istasyonunda patlama
Dünya genelinde 2 milyar 960 milyon dozdan fazla aşı yapıldı
Dünya genelinde 2 milyar 960 milyon dozdan fazla aşı yapıldı
Almanya vizesi için çocuklara aşı şartı yok
Almanya vizesi için çocuklara aşı şartı yok
Polonya Katolik Kilisesi'nden 300 çocuğun din görevlileri tarafından istismar edilmesine özür
Polonya Katolik Kilisesi'nden 300 çocuğun din görevlileri tarafından istismar edilmesine özür
Hindistan’da tespit edilen kara mantar vakası sayısı 40 bini aştı
Hindistan’da tespit edilen kara mantar vakası sayısı 40 bini aştı
İngiltere'de kısıtlamalar 19 Temmuz'dan sonra kaldırılabilir
İngiltere'de kısıtlamalar 19 Temmuz'dan sonra kaldırılabilir
ABD'de hava sıcaklıkları tüm zamanların rekorunu kırdı
ABD'de hava sıcaklıkları tüm zamanların rekorunu kırdı
NATO'nun 'Deniz Meltemi 2021' tatbikatı başladı
NATO'nun 'Deniz Meltemi 2021' tatbikatı başladı
Ağızda eriyen aşı bantları üzerinde çalışıyorlar
Ağızda eriyen aşı bantları üzerinde çalışıyorlar

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim