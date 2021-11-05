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Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücreti yüzde 6 arttı

Mısır'daki Süveyş Kanal İdaresi, geçiş ücretinin yüzde 6 zamlandığını duyurdu. Fiyat artışı turistik ve doğal gaz gemilerini kapsamıyor

05 Kasım 2021 Cuma 10:45
Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücreti yüzde 6 arttı

Mısır'da Süveyş Kanal İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, geçiş ücretlerinde Şubat 2022 itibarıyla güncellemeye gidileceği duyuruldu.

Geçiş ücretine şubat ayından itibaren yüzde 6 zam yapılması kararlaştırıldı.

Turistik ve doğal gaz gemileri artıştan muaf

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Fiyat artışı turistik ve doğal gaz gemilerini kapsamıyor ve ilgili gemilerin ücretlendirmeleri 2021 yılındaki geçiş fiyatından devam ettirilecek.

Kanal İdaresi, doğal gaz taşıyan gemilerin zamdan muaf tutulmasının, ilgili gemilere uygulanmakta olan yüzde 25 geçiş indiriminin kasım ayı itibarıyla yüzde 15'e düşürülmesinden kaynaklandığını aktardı. İdare, turist gemileri için fiyatların sabit tutulma nedenini ise COVID-19 salgınının etkilerini azaltmak olarak açıkladı.

Gelirleri 9 ayda yüzde 11,6 arttı

Süveyş Kanal İdaresi, 21 Eylül'de, kanal gelirlerinin 2021 yılında 2020'nin ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 11,6 arttığını açıklamıştı.

Asya ile Avrupa arasındaki en hızlı nakliye yolu konumundaki Süveyş Kanalı, Mısır'ın döviz girdisi elde ettiği önemli kaynaklar arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Süveyş Kanalından Geçiş ücreti
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