Suriye'de IŞİD kontrolünde toprak parçası kalmadı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ülkenin doğusunda bulunan IŞİD kontrolü altındaki son toprakları da ele geçirdiğini açıkladı.

Cumartesi günü açıklama yapan Londra merkezli dernek, çoğu yabancı kökenli olan son birkaç yüz IŞİD militanının da SDG'ye teslim olduğunu duyurdu. Açıklamada ayrıca bazı militanların halen tünellerde saklanıyor olabileceği belirtildi.

ABD destekli ve bünyesinde YPG'yi de bulunduran SDG, geçen hafta terör örgütü IŞİD'in son kalıntılarını yok etmek için operasyon yapacaklarını açıklamıştı.