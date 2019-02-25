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Suçsuz yere 39 yıl hapis yatan adam 21 milyon dolar tazminat kazandı

ABD'de suçsuz yere oğlunu öldürmekten hüküm giyen babaya 'pardon' diyerek 21 milyon dolar tazminat ödendi.

Suçsuz yere 39 yıl hapis yatan adam 21 milyon dolar tazminat kazandı

ABD'de suçsuz yere oğlunu öldürmekten hüküm giyen babaya 'pardon' diyerek 21 milyon dolar tazminat ödendi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:41
Suçsuz yere 39 yıl hapis yatan adam 21 milyon dolar tazminat kazandı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde hakkında yanlış hüküm verilerek 39 yıl haksız yere hapis yatan bir kişiye 21 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Şu anda 72 yaşında olan ve Kasım 2017’de suçsuz olduğu kanıtlanarak serbest bırakılan Craig Coley, Rhonda Wicht ve dört yaşındaki oğlu Donald’ı öldürmekten hüküm giymişti. Hayatının yaklaşık 40 senesini parmaklıklar ardında geçiren Coley, 1978 yılında hapse girdiğinde henüz 31 yaşındaydı.

Simi Vadisi yerel yöneticisi Eric Levitt hiçbir maddi tazminatın Coley’in kaybettiği yılların karşılığı olamayacağını belirterek “Bu şekilde anlaşmak, sayın Craig Coley ve şehir halkımız adına yapılacak en doğru şey” diye konuştu.

VALİ ÖZÜR DİLEDİ

Şehir konseyi konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Zanlının masum olduğuna inanan insanların ısrarla savunma girişimi, Simi Vadisi Polis Departmanı’nın dosyayı yeniden açarak DNA bilgilerine ulaşması ve sayın Coley’in kararlılıkla masum olduğunu ispatlama çabaları sonuç verdi. Vali Jerry Brown kendisinden özür diledi” ifadelerine yer verdi.

Haksız yere hüküm giyen Craig Coley’e 2017’de hapisten çıktığı zaman 2 milyon dolar ön tazminat ödenmişti. Simi Vadisi Şehir Konseyi Coley’e 4.9 milyon dolar daha ödeme yapacak. Geriye kalan yaklaşık 14 milyon dolar, Devlet Tazminat Bürosu ve diğer kaynaklar üzerinden ödenecek.

21 milyon dolarlık tazminatın Devlet Tazminat Bürosu’nun 1965’teki kuruluş yılından beri ödeyeceği en büyük meblağ olduğu açıklandı.

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