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Seyircinin açtığı pankart, zincirleme kazaya sebep oldu!

27 Haziran 2021 Pazar 16:02
Seyircinin açtığı pankart, zincirleme kazaya sebep oldu!
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Fransa Bisiklet Turu'nu izleyen bir seyirci açtığı pankartla zincirleme kazaya sebep oldu. Pankartla fotoğraf çektirmek isterken yola çıkan ve kazanın yaşanmasına neden olan izleyicinin, kayıplara karıştığı belirtildi.

Fransa Bisiklet Turu'nun Brest ve Landerneau bölgeleri arasında düzenlenen birinci etabında bir seyircinin açtığı pankart, yarışmacılara zincirleme kaza yaptırdı.

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PANKARTLA POZ VERİRKEN KAZAYA SEBEP OLDU
Yarış güzergahındaki bir izleyici hazırladığı pankartla fotoğraf çektirmek için poz verdi. Kenardan yola doğru sarkan ve sırtı yarışçılara dönük olan seyirciye arkadan hızla gelen Alman bisikletçi Tony Martin çarparak yere düştü. Bu sporcuya takılan onlarca bisikletçi de kendilerini yerde buldu.

SÜRÜCÜLER YARALANDI
Kazaya neden olan kadının elindeki Almanca ve Fransızca kelimelerin yer aldığı "Allez Opi-Omi" yazılı pankart "Haydi dede, büyükanne" anlamına geliyor. Yaşananların ardından sağlık ekipleri yaralanan sporculara müdahale ederken, kazaya neden olan seyircinin kayıplara karıştığı öğrenildi.

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