Sarı Yelekliler eyleminin 14. haftasında polis ve göstericiler çatıştı

Fransa genelinde 14 haftadır devam eden Sarı Yelekliler eylemlerinde, başkent Paris’te polis ve göstericiler çatıştı. Olay yerindeki sağlık ekipleri, polisin biber gazı sıktığı eylemcilere müdahalede bulundu.

Protestocular yürüyüş esnasında, “Macron istifa!”, “Adil paylaşım olmadan sosyal adalet olmaz” gibi sloganlar attı. Fransa’da 17 Kasım 2018’den itibaren akaryakıt zamlarını ve hayat pahalılığını protesto eden Sarı Yelekliler, eylemlerinin ‘hümanist' olduğunu ve 'herkesin iyiliği için' gösterilere devam ettiklerini söyledi.

Resmi rakamlara göre başladığı kasım ayında eylemlere ulusal çapta 300 binin üzerinde gösterici katılırken geçen hafta bu sayı 50 bin civarındaydı.