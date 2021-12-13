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Samsung adını değiştiriyor

Teknoloji alanında isim değişiklikleri artıyor. Facebook ve Square'in ardından Samsung'dan da isim değişikliği haberi geldi. Şirket akıllı telefon biriminin adını değiştirecek. İşte isim değişikliği yapan şirketler..

13 Aralık 2021 Pazartesi 09:20
Samsung adını değiştiriyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung telefon biriminde isim değişikliğine gidiyor. 

Dünyanın en çok satan telefon markası konumundaki Samsung bundan sonra Samsung MX olarak adlandırılacak. 

İsim değişikliğinin CES 2022'de kesinleşmesi bekleniyor. 

Samsung adını değiştiriyor (İsim değişikliği yapan şirketler) - 2

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, uzun yıllar şirkete yön verdikten sonra görevi bıraktığını duyurmuştu.

Dorsey yıllar önce kurduğu ödeme platformu Square'e ağırlık vereceğini aktarmıştı. Twitter yönetim kurulu da uzun süredir Dorsey'den bir seçim yapmasını istiyordu.

Samsung adını değiştiriyor (İsim değişikliği yapan şirketler) - 3

Dorsey, tüm enerjisini Square verir vermez ilk iş şirketin adını değiştirdi. Uzun süredir kripto paralar ve blok zincir (blockchain) teknolojisiyle ilgilenen Dorsey, şirketin yönünü tam anlamıyla buraya çevirdi.

Samsung adını değiştiriyor (İsim değişikliği yapan şirketler) - 4

Square'in yeni adı değişerek Block Inc. oldu. Şirkette kurumsal bir değişikliğe gidilmeyeceği, halihazırda verilen tüm hizmetlerin devam edeceği bildirildi.

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Samsung adını değiştiriyor (İsim değişikliği yapan şirketler) - 5

Square'in (yeni adıyla Block) bünyesinde ödeme sistemi Cash App, müzik yayın platformu Tidal ve Bitcoin odaklı finansal hizmet segmenti TBD54566975 bulunuyor.

Samsung adını değiştiriyor (İsim değişikliği yapan şirketler) - 6

ADINI DEĞİŞTİREN DİĞER ŞİRKETLER

Bünyesinde Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp gibi sosyal ağları bulunduran Facebook Inc. adını ekim sonunda değiştirmişti. 

Facebook sanal evren yatırımlarını öne çıkartarak Meta adını almıştı. 

Samsung adını değiştiriyor (İsim değişikliği yapan şirketler) - 7

Teknoloji dünyasında isim değişikliği hareketinin öncülerinden biri ise Google. 

1990'lı yıllarda kurulan arama motoru devi zaman içerisinde birçok sektörde faaliyet göstermeye başladı. 

Google bu nedenle Alphabet adında bir çatı şirket oluşturdu. 

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