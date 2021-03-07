banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ortak dert: Banka borçları!
Ortak dert: Banka borçları!
Ankara tamam sıra Lefkoşa’da
Ankara tamam sıra Lefkoşa’da
Ne doktorlar belli ne de tedavi protokolleri !
Ne doktorlar belli ne de...
İronik bir yazı
İronik bir yazı
banner376
Flaş Haber
5'i yerel 14 pozitif vaka
Kapat

Salgın aşı üreticisi şirketlere milyarlarca dolar kazandırdı

Yeni tip koronavirüs aşıları, normalleşmeye dönüşe dair umutları artırırken üretici şirketlere milyarlarca dolarlık kazanç sağladı.

07 Mart 2021 Pazar 08:30
Salgın aşı üreticisi şirketlere milyarlarca dolar kazandırdı
banner337
banner351

The Guardian’ın haberine göre, birçok ülke yaygın aşılama programlarında kullanılmak üzere milyonlarca dozluk aşı için kesenin ağzını açtı.

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucusu olduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile ilaç şirketi Pfizer, birlikte geliştirdikleri Covid-19 aşısı ile anlaşmalardan en fazla kazanç sağlayan üreticiler arasında yer aldı.

2021'de 15 milyar dolarlık satış bekleniyor

BioNTech ve Pfizer, Covid-19 aşısı için, Avrupa Birliği’nden (AB) 300 milyon doz, ABD’den 200 milyon doz, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’ndan (COVAX) 40 milyon doz dahil toplamda 780 milyon doz sipariş aldı.

BioNTech ile maliyetleri ve karlarını eşit olarak bölen Pfizer, mevcut anlaşmalara dayalı olarak 2021'de 15 milyar dolarlık satış bekliyor. Şirketler bu yıl 2 milyar doz tedarik edebilecek kapasitede olduğunu bildirdikleri için toplam satışın 30 milyar dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Diğer şirketlere nazaran daha köklü bir şirket olan Pfizer’in (kuruluş tarihi 1849) hisseleri son 12 ayda yüzde 1,8 artarken, BioNTech hisseleri ise yüzde 156 arttı.

ABD’li Moderna ise yaptığı anlaşmalarla Pfizer-BioNTech’in ardından geliyor. Şirket, AB’den 2021’de 310 milyon, 2022’de de 150 milyon olmak üzere toplamda 460 milyon doz sipariş alırken, ABD’den 300 milyon, Japonya’dan da 50 milyon doz sipariş aldı.

banner341
Moderna’dan yapılan açıklamada, 2021'de 18,4 milyar dolarlık satış beklendiği bildirildi. 11 yıl önce kurulan şirketin hisseleri ise son 12 ayda yüzde 372 arttı.

Son 12 ayda yüzde 7,7 değer kazandı

Merkezi ABD'de bulunan Johnson & Johnson'ın Belçika'daki bağlı şirketi Janssen, ürettiği tek dozluk Covid-19 aşısı ile ABD ve İngiltere’den 52 milyon doz, AB’den 400 milyon doz, COVAX’tan ise 2022’ye kadar 500 milyon doz aşı siparişi aldı.

Bu yıl sonuna kadar 1 milyar doz aşı teslim edecek kapasitesi olduğunu bildiren şirketin hisseleri son 12 ayda yüzde 7,7 değer kazandı. Janssen'in 2021’de 10 milyar dolarlık satış yapması bekleniyor.

İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca da Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği aşıya, AB’den 400 milyon doz, ABD’den 300 milyon doz, Japonya’dan 120 milyon doz, İngiltere’den 100 milyon doz sipariş aldı. 2021’de 3 milyar dolarlık satış yapması öngörülen şirket, iki dozluk aşı için 10 dolar gibi düşük bir ücret belirledi. Şirketin hisseleri ise diğer şirketlerin aksine son 12 ayda yüzde 8,6 değer kaybetti.

Çinli ilaç şirketi Sinovac tarafından geliştirilen aşı ise başta Türkiye olmak üzere, Brezilya, Şili, Singapur, Malezya ve Filipinler gibi ülkelerde onaylanarak kullanılmaya başlandı. COVAX ülkelerine de 10 milyon doz aşı sağlamayı planlayan şirketin satışları net olarak bilinmezken milyarlarca dolarlık satış yapması öngörülüyor. Sinovac’ın hisseleri de son 12 ayda yüzde 21,6 değer kaybetti.

Rus Gamaleya Enstitüsünün aşısı, ABD’li Novavax ve Alman CureVac ilaç şirketlerinin ürettiği aşılar da yüz milyonlarca doz aşı siparişi alırken şirketlerin toplam satışlarına ilişkin bilgilere ulaşılamadı.

Novavax, aşı üreticileri arasında son 12 ayda yüzde 1128 artış ile hisseleri en çok değerlenen şirket oldu. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Covid19 AşısıSalgınAşı üreticileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borrell: Kıbrıs sorununa kolay olmasa da çözüm bulunabilir
Borrell: Kıbrıs sorununa kolay olmasa da çözüm bulunabilir
Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı: 3 ölü, 28 yaralı
Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı: 3 ölü, 28 yaralı
Merkel, AB ile Türkiye arasındaki kapsamlı ve yapıcı ilişkilerin önemini teyit etti
Merkel, AB ile Türkiye arasındaki kapsamlı ve yapıcı ilişkilerin önemini teyit etti
Covax kapsamında 20 ülkeye 20 milyon doz covid-19 aşısı ulaştı
Covax kapsamında 20 ülkeye 20 milyon doz covid-19 aşısı ulaştı
Polis scooter süren gence kaza yaptırdı!
Polis scooter süren gence kaza yaptırdı!
Cezayir'de halk yine sokaklara indi
Cezayir'de halk yine sokaklara indi
BMGK, Myanmar'daki darbeye karşı ortak karar alamadı
BMGK, Myanmar'daki darbeye karşı ortak karar alamadı
New York'un Times Meydanı'nda arbede!
New York'un Times Meydanı'nda arbede!
Moderna'nın covid-19 aşısının Japonya'da kullanımı istiyor
Moderna'nın covid-19 aşısının Japonya'da kullanımı istiyor
Covid-19 salgınında son 24 saat
Covid-19 salgınında son 24 saat

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim