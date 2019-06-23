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Sahibinin öldüğünden habersiz köpek, yatağının başında geri dönmesini bekledi

Sahibinin öldüğünden habersiz köpek, yatağının başında geri dönmesini bekledi

23 Haziran 2019 Pazar 13:02
Sahibinin öldüğünden habersiz köpek, yatağının başında geri dönmesini bekledi

Sahibinin öldüğünden habersiz köpek, yatağının başında geri dönmesini bekledi

ABD’de, sahibinin yaşamını yitirdiğinden habersiz bir şekilde, onu hasta yatağının yanında bekleyen köpek sosyal medyanın gündemi oldu. Hayvanseverler sevimli köpeğe yeni bir yuva bulmak için seferber oldu.

ABD’nin New Jersey eyaletinde faaliyet gösteren ‘NorthStar Pet Rescue’ adlı kurum tarafından Facebbok’tan paylaşılan mesajda, üç yaşındaki Labrador kırması Moose, sahibine ait hastane yatağı önünde beklerken görülüyor.Paylaşımda, “Moose babasının hasta yatağının yanında sabırla oturuyor, onun geri dönmesini bekliyor, ‘babasının’ öldüğünden haberi yok” ifadeleri kullanıldı.

Moose’un olayın farkına vardıktan sonra kaybı zor kabullendiğini söyleyen hayvan severler, sosyal medyadan ona yeni bir yuva bulmak için yardım çağrısı yaptı.

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“Haydi Moose’un kırılan kalbini hep birlikte onaralım” diyen kurum, sevimli köperği ‘insanları çok özler, çocuklara bayılır, diğer köpeklerle de arası fean değildir’ diye tanımladı.

Fotoğraf binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Kurum, Moose’un hikâyesinin duyulmasıyla pek çok başvuru aldıklarını ve yakında onu yeni evine göndermeyi umduklarını açıkladı.

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