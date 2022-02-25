Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’in batısıyla bağlantısı kesildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Kiev çevresinde askeri operasyonlara ilişkin bilgi verdi.
Rus ordusunun, Kiev’in kuzeyindeki Çernigiv kentini ablukaya aldığını aktaran Konaşenkov, “Halihazırda, Rus ordusu Çernigiv kentinin kuşatmasını başarıyla tamamlamıştır.” dedi.
Konaşenkov, havalimanının ele geçirilmesiyle Kiev’in batısıyla bağlantının kesildiğini belirterek, “Hava indirme birliklerinin Gostomel hava üssündeki unsurlarla birleşmesiyle, Kiev'in batısıyla bağlantısı kesildi.” ifadesini kullandı.
Rus ordusunun Kiev’deki yerleşim birimlerine saldırmayacağını kaydeden Konaşenkov, “Rus askerleri sivil kayıpların önlenmesi için gerekli tüm önlemleri almaktadır.” şeklinde konuştu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) yönelik suçlamalarda da bulunan Konaşenkov, “Pentagon ve CIA danışmanları, misilleme ateşini kışkırtmak için yerleşim bölgelerinde roket güdümlü topçu sistemlerinin nasıl konuşlandırılacağını Kiev'e öğretti.” değerlendirmesinde bulundu.