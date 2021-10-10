banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tozlu hava bugünden itibaren etkili olacak
Toza dikkat!
17 yeni vatandaş!
17 yeni vatandaş!
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
6 bin 671 kişiye ödeme yapıldı
Ek mesailer ödendi
banner376

Rusya'da sahte içki can almaya devam ediyor

Rusya’nın Orenburg bölgesinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

10 Ekim 2021 Pazar 08:50
Rusya'da sahte içki can almaya devam ediyor

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Orenburg bölgesinin doğusunda sahte içkiden zehirlenen 3 kişi daha öldü.

Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 29’a çıktı.

banner341
Zehirlenenlerden bazılarının hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

Soruşturmanın devam ettiği zehirlenme olayı ile ilgili olarak sahte alkol üretimi ve satış yapmaları nedeniyle gözaltına alınan 9 kişiden 4’ünün tutuklandığı belirtildi.

Rus basınında, Orenburg bölgesinin doğusunda dün sahte içkiden zehirlenen kişi sayısının 54'e çıktığı aktarılmıştı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
RusyaSahte Içki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya sokakları karıştı
İtalya sokakları karıştı
Moderna aşıyı zengin ülkelere satmakla suçlanıyor
Moderna aşıyı zengin ülkelere satmakla suçlanıyor
Suudi Arabistan 2 doz aşı olanlara umre izni verecek
Suudi Arabistan 2 doz aşı olanlara umre izni verecek
Yemen'de Şahin Kasırgası etkisi: 2 ölü, 5 yaralı
Yemen'de Şahin Kasırgası etkisi: 2 ölü, 5 yaralı
Irak bugün sandık başına gidiyor
Irak bugün sandık başına gidiyor
Gürcistan'da 11 Ekim "ulusal yas" günü ilan edildi
Gürcistan'da 11 Ekim "ulusal yas" günü ilan edildi
İngiltere’de yılbaşı hindisi bile hayal oldu
İngiltere’de yılbaşı hindisi bile hayal oldu
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
İran'da 5 büyüklüğünde deprem
BM'den yeni karar: Temiz ve sağlıklı çevre insan hakkıdır
BM'den yeni karar: Temiz ve sağlıklı çevre insan hakkıdır
Afganistan'daki cami saldırısını DEAŞ üstlendi
Afganistan'daki cami saldırısını DEAŞ üstlendi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim