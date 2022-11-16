Rusya'da, “Moskova Formatı“nda Afganistan Meselesine İlişkin Toplantı Düzenlendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan’da iktidar değişikliği sonucu oluşan krizin aşılmadığını belirterek, "ABD ve müttefiklerinden, Afganistan'ın ulusal mali varlıklar üzerindeki blokajı koşulsuz olarak kaldırmasını yeniden talep ediyoruz." dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın ev sahipliğinde Afganistan meselesi konusunda "Moskova Formatı"nda toplantı düzenlendi.

Toplantıya Rusya, Hindistan, İran ve Çin'in yanı sıra Pakistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan temsilcileri katıldı.

Türkiye'yi temsil eden Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzar Zeynep Gündüz'ün de yer aldığı toplantıda, Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Afganistan meselesine ilişkin ortak yaklaşım oluşturmayı planladıklarını söyledi.

Toplantının geçen yıl da yapıldığına dikkati çeken Kabulov, şu ifadeleri kullandı:

"Bu toplantıda kabul edilen ortak bildiride, Afganistan yönetimine kapsayıcı hükümet kurma yönünde gerekli adımlar atma yönünde çağrı yapılmıştı. Maalesef bu gerçekleşmedi. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, bu sefer ortak bir yaklaşım geliştirmek için Moskova Formatı’ndaki toplantıya bölgedeki diğer ülkeleri davet etmedik. Maalesef Kabil, kapsayıcı hükümet kurma yönündeki çağrıyı dikkate almamayı tercih ediyor, kapsayıcı hükümet anlayışını kendisine göre yorumluyor, bu sorunun çözüldüğünü düşünüyor."

Kabulov, Taliban’ın Afganistan'da iktidara gelmesinin üzerinden bir yıldan fazla süre geçtiğini hatırlatarak, "Afganistan’da iktidar değişikliği sonucu oluşan krizin aşıldığını düşünmek yanlış." dedi.

Rusya’nın Kabil Büyükelçiliğinin yanında eylülde terör saldırısının düzenlendiğini anımsatan Kabulov, ülkede, güvenlik alanındaki durumun kötüleştiğini dile getirdi.

Kabulov, "Orta Asya ortaklarımızla sınırı olan ülkenin kuzey bölgelerinde DEAŞ’ın devam eden etkisi ciddi olarak endişelendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan’da sosyal ekonomik durumunun da "kötü" olduğunu belirten Kabulov, "ABD ve müttefiklerinden, Afganistan'ın ulusal mali varlıklar üzerindeki blokajı koşulsuz olarak kaldırmasını yeniden talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Afganlıların göçüne yol açan sorunların çözülmesi gerekiyor"

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzar Gündüz de Afganistan'daki ekonomi alanındaki durumun "kritik" olduğunu belirterek, "Yaptırımlar ve varlıkların dondurulması, ülkeyi olumsuz etkiledi. Afganistan'da yoksulluk seviyesinin artması nedeniyle hayat zor hale geldi." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumun Afganlılara destek sağlaması gerektiğine işaret eden Gündüz, "Bu bağlamda, Afganistan'ın mali varlıklar üzerindeki blokajın kaldırılması ile ilgili mekanizmanın oluşturulması yönündeki girişimleri destekliyoruz. Ülkedeki ekonomik çöküşü engelleyemezsek, insani kriz derinleşecek. Bu, sadece Afganistan'ı değil tüm bölge ülkelerini ciddi şekilde etkileyecek." diye konuştu.

Gündüz, Türkiye'nin göç alan ülke olduğuna dikkati çekerek, Afganlıların göçüne yol açan sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Afganistan'da terör tehdidinin olduğuna vurgu yapan Gündüz, Afganistan topraklarının başka ülkelere saldırmak için kullanılmaması gerektiğini kaydetti.