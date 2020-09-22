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Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 115 Bini Geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 115 bin 810’a, ölü sayısı 19 bin 649’a çıktı.     

22 Eylül 2020 Salı 12:24
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 115 Bini Geçti
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 Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 115 bin 810’a, ölü sayısı 19 bin 649’a çıktı.     
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 215 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 115 bin 810’a yükseldi.
Ülkede son bir günde ölü sayısı 160 artarak 19 bin 649’a, iyileşen sayısı 5 bin 976 artarak 917 bin 949’a ulaştı.         
Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6’da kalırken, yeni vakaların yüzde 25,1’inde semptom görülmedi.

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Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 980 artarak 278 bin 388’e, ölü sayısı 15 artarak 5 bin 84’e çıktı. 
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 43 milyon 300 bini geçtiği kaydedildi.   
Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti. 
Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.
 

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Son Güncelleme: 22.09.2020 12:42
Anahtar Kelimeler:
Covid19
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