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Röntgende görüldü...Yaşlı adamın makatına 2 kg'lik dambıl girdi!
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Röntgende görüldü...Yaşlı adamın makatına 2 kg'lik dambıl girdi!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 54 yaşındaki adamın makatından 2 kiloluk dambıl çıkarıldı.

15 Nisan 2022 Cuma 09:10
Röntgende görüldü...Yaşlı adamın makatına 2 kg'lik dambıl girdi!

Brezilya'da yaşayan 54 yaşındaki adam, bilinmeyen bir nedenle makatına 2 kilo ağırlığındaki dambılı soktu.

Dambılı içine kaçıran adam, bu kez karın ağrısı çekmeye başladı.

Hastaneye karın ağrısı şikayetiyle başvurarak doktorlara nedenini söylemeyen hasta, röntgen sonucunda içerideki dambılı gördü.

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Tıbbi, cihazlar yetersiz kaldı

Karındaki yabancı cisimle şaşkına dönen doktorlar, ameliyat yönteminin zor olması ve tıbbi cihazların yetersizliği nedeniyle manuel yöntemlere başvurdu.

Hastayla ilgilenen doktor, elini yaşlı adamın makatına sokarak 2 kilo ağırlığındaki dambılı çıkardı.

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