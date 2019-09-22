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PUBG Mobile Lite'a yeni harita!

PUBG Mobile Lite'a yeni harita!

22 Eylül 2019 Pazar 13:27
PUBG Mobile Lite'a yeni harita!

PUBG Mobile Lite için yeni harita geldi! İşte Golden Woods…

PUBG birçok platformda en çok oynanan oyunlar arasında yerini korumaya devam ediyor. Düşük sistem gereksinimleriyle birçok akıllı telefonda akıcı şekilde çalışan PUBG Mobile Lite'ın tek haritası bulunuyordu ve oyuncuların yeni harita talepleri vardı. Tencent Games, PUBG Mobile Lite için yeni bir harita yayınladı.

PUBG Mobile Lite güncellemesi bu kez büyük değişiklikleri beraberinde getirdi. Son yayınlanan PUBG Mobile Lite güncellemesi ile birlikte PUBG Mobile Lite yeni harita dönemi resmen başladı. PUBG Mobile Lite 0.14.1 güncellemesi ile gelen Golden Woods haritası oyunculara yeni deneyimler sunacak.

SON GÜNCELLEMEYLE NELER GELDİ?

Ana oyunun daha hafif ve hızlı sürümünde yeni haritaya ek olarak gelen yenilikler şöyle sıralanıyor:

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Yeni sezon
Başarı sistemi
Unvan sistemi
Yeni Arcade modu
Güçlü teçhizatlar
Hızlı taşıtlar

Tüm yeniliklerin ne olduğu aslında isminden de anlaşılıyor. Yeni sezonun startı 1 Ekim tarihinde verilecek. Başarı sistemi ile görevler menüsündeki yeni mücadeleler oyuncuların değerli ödüller için yeteneklerini teste tabi tutmasını sağlayacak. Unvan sistemi de oyuncuların başarı kazandıkça seviyelerine göre ödüller almasının yolunu açacak.

Yeni mod ile birlikte oyuncular RPG-7 ile savaşabilecek.

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