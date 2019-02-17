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Poşet formalı küçük Messi'nin annesi konuştu: Hergün ölüm korkusuyla yaşıyoruz

Poşet formalı küçük Messi'nin annesi konuştu: Hergün ölüm korkusuyla yaşıyoruz

17 Şubat 2019 Pazar 09:54
Poşet formalı küçük Messi'nin annesi konuştu: Hergün ölüm korkusuyla yaşıyoruz

Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada büyük ilgi gören "Poşet formalı Messi"nin annesi, oğlunun ününün hayatlarını mahvettiğini söyledi.

Poşet ile kendi imkanları ile yaptığı Messi forması ile üne kavuşan Afgan çocuğun annesi sessizliğini bozdu ve 2016'daki olaydan sonra hayatlarının nasıl değiştiğini anlattı.

"TALİBAN OĞLUMUN PEŞİNDE"

Oğlunun bu forma ile çekilen fotoğrafı ile yakaladığı ün sonrası hayatlarının radikal bir şekilde değiştirdiğini belirten Murtaza Ahmadi'nin annesi Taliban'ın hedefi oldukları için hayatlarının mahvolduğunun altını çizdi. NTV'de yer alan habere göre; Taliban'ın oğlunun peşinde olduğunu belirten anne her gün ölüm korkusu ile yaşadıklarını belirtti.

EVLERİNİ TERK ETMİŞLERDİ

Anne geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada ise tehditler nedeni ile evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını açıklamıştı.

BARCELONALI MESSİ İLE BULUŞMUŞTU

Poşetten yaptığı Messi formasıyla dünyanın gündemine oturan Murtaza Ahmedi, idolü ile 2016 yılında buluşmuştu. Messi küçük Murtaza'yla yakından ilgilenmiş, ona futbol topu ve imzalı forma hediye etmişti. "Poşet formalı Messi" fotoğrafı sosyal medyada geniş yankı bulmuş, ilk olarak resimdeki kişinin Irak'ta yaşayan Homid isimli bir çocuk olduğu iddia edilmişti.

Ancak gerçek daha sonra ortaya çıkmış, Afganistan'ın kırsal kesiminde yaşayan 7 yaşındaki Murtaza'nın gerçek "Poşet formalı Messi" olduğu belirlenmişti.

Son Güncelleme: 17.02.2019 10:57
Anahtar Kelimeler:
Afgan MessiKüçük Messi
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