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Portekiz Guaıdo'yu “Geçici devlet başkanı olarak“ tanıdı

Portekiz Guaıdo'yu “Geçici devlet başkanı olarak“ tanıdı

04 Şubat 2019 Pazartesi 14:14
Portekiz Guaıdo'yu “Geçici devlet başkanı olarak“ tanıdı

Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Portekiz hükümetinin Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak resmen tanıdığını açıkladı.
Silva, Lizbon'da düzenlediği basın toplantısında, "Venezuela'da özgür ve adil bir seçim ilan etmek için meşruluğa sahip tek kişi Guaido'dur." ifadelerini kullandı. "Venezuela'daki durum ne iç çatışmayla ne de dış müdahale ile çözülür." diyen Silva, ülkede en kısa sürede demokratik, özgür bir başkanlık seçimi ilan edilmesi gerektiğini savundu.

Öte yandan, Portekiz'de muhalefette bulunan sistem karşıtı "Sol Blok" partisinin lideri Catarina Martins ise Guaido'nun bazı ülkelerce "geçici devlet başkanı" olarak tanınmasının "ülkeyi kan gölüne dönüştürebileceği" uyarısında bulundu.

Martins, partisinin Venezuela'da ne Nicolas Maduro ne de Juan Guaido'yu desteklediğini, tek çözümü özgür seçime gidilmesi olarak gördüklerini ifade etti.

Avrupa'da bugün art arda yapılan açıklamalarda İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, Letonya, Danimarka ve Çekya Venezuela'da Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı. İtalyan hükümeti ise koalisyon ortaklarından sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) karşı çıkmasından dolayı Guaido'yu tanıyan bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.
 

Son Güncelleme: 04.02.2019 17:44
Anahtar Kelimeler:
Portekiz Guaıdo
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