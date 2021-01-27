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PharmaMar'ın koronavirüs ilacı yüzde 99 başarılı!

İspanyol firmanın geliştirdiği koronavirüs ilacı hayvanlar üzerinde yüzde 99 başarı sağladı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 08:45
PharmaMar'ın koronavirüs ilacı yüzde 99 başarılı!
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İspanyol ilaç firması PharmaMar'ın yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı geliştirdiği ilacın hayvanlar üzerindeki denemesinde yüzde 99 başarı elde edildiği açıklandı.

Bilim dergisi Science'da yayımlanan makalede, Covid-19 bulaşan hayvanların, Aplidin (plitidepsin) adlı ilaç verilerek incelendiği belirtildi.

Makalede, hayvanların akciğerlerindeki Covid-19 virüslerinde söz konusu ilaç sayesinde yüzde 99'luk azalma olduğu kaydedildi.

Başlangıçta kanser tedavileri için tasarlanan ilacın alınan sonuçlardan sonra klinik denemelerde 3. aşamaya geçeceği ve Covid-19'un tedavisi için klinik çalışmalarının genişletilebileceği ifade edildi.

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İlacın, insan hücrelerinde bulunan eEF1A proteinini bloke ederek çalıştığı ve Covid-19'a karşı antiviral etkisinin olduğu bildirildi.

Aplidin ile ilgili yayımlanan makalenin ardından PharmaMar'ın Madrid borsasındaki hisseleri yüzde 21 yükseldi.

Diğer yandan Madrid'deki La Paz Üniversite Hastanesi ve Madrid Sağlık Hizmetleri departmanına bağlı doktorların yaptığı bir çalışmada, Kovid-19'un belirtilerinin dilde, ayak tabanlarında ve avuç içlerinde de görülebileceği açıklandı.

Madrid'deki fuar alanında Nisan 2020'de kurulan sahra hastanesinde tedavi gören Covid-19 hastaları üzerinde yapılan araştırmalarda, "tat kaybı ile bağlantılı olarak dilde büyüme, dil üzerinde yara ve pürüzlerin de Covid-19 belirtilerinden biri olduğu" ileri sürüldü.

Araştırmada, daha çok ateş, öksürük, aşırı halsizlikle kendini gösteren Covid-19'un aynı zamanda "avuç içlerinde ve ayak tabanlarında yanma hissi, soyulma ve kızarıklıkların oluştuğu küçük lekelerle de belirti verebileceği" ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
PharmaMarın Koronavirüs Ilacı
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