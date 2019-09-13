banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103072
ALTIN
271.786
DOLAR
5.6668
STERLİN
7.0908
EURO
6.2796
Cep telefonları incelenecek
CEP TELEFONLARI İNCELENECEK
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Bulduğu cep telefonunu çaldı
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
banner307
Flaş Haber
Tecavüzcü firar etti
Kapat

Paris'te “kara Cuma“ yaşandı

Paris'te “kara Cuma“ yaşandı

13 Eylül 2019 Cuma 15:31
Paris'te “kara Cuma“ yaşandı

PARİS VE ÇEVRESİNDEKİ TOPLU TAŞIMA AĞI KURULUŞU RATP'NİN ÇALIŞANLARI HÜKÜMETİN EMEKLİLİK REFORMUNU PROTESTO ETMEK AMACIYLA GREVE GİTTİ 
Paris ve çevresindeki toplu taşıma ağı kuruluşu RATP'nin çalışanları hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek için greve giderken başkentte toplu ulaşım felç oldu. 
Hükümetin emeklilik reformunu protesto eden RATP'nin çalışanlarının grevi nedeniyle 10 metro kapalı tutulurken diğerlerinde önemli aksamalar yaşandı. Otobüs ve tramvay hatlarının neredeyse tamamı çalışmadı.

banner317
RATP çalışanların yüzde 90'ının bugün grev yaptığı belirtildi. Çalışanların haklarını koruyan sendikalar, gelecek aylarda süresiz grev çağrısı yaptı.
RATP'nin çalışanları, emekli olduklarında elde edecekleri bazı sosyal hakların hükümetin hazırladığı emeklilik yasası değişikliğiyle kaldırılması girişimine tepki gösterdi. 
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, dün yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar ülke genelinde emeklilik yasası değişikliğine ilişkin müzakere toplantılarının düzenleneceğini belirtmişti. Philippe, emeklilik yasası değişikliğini gelecek yıl mecliste oylamayı planladıklarını söylemişti.              
 

Son Güncelleme: 13.09.2019 19:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Londra borsası 32 milyar sterlinlik teklifi reddetti
Londra borsası 32 milyar sterlinlik teklifi reddetti
Google Özgün Haberleri Ön Plana Çıkaracak
Google Özgün Haberleri Ön Plana Çıkaracak
Yunanistan'da yangın can aldı
Yunanistan'da yangın can aldı
Filipinler'de 277 Çinliye internet dolandırıcılığından gözaltı
Filipinler'de 277 Çinliye internet dolandırıcılığından gözaltı
“İran ve İsrail yeniden müttefik olacak“
“İran ve İsrail yeniden müttefik olacak“
Kayıp adamın cesedi 22 yıl sonra Google Earth sayesinde bulundu
Kayıp adamın cesedi 22 yıl sonra Google Earth sayesinde bulundu
Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'da 1300 kişi hala kayıp
Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'da 1300 kişi hala kayıp
Sepsis dünyada her 3 saniyede bir can alıyor
Sepsis dünyada her 3 saniyede bir can alıyor
Twitter, Küba Komünist Parti lideri Raul Castro'nun hesabını askıya aldı
Twitter, Küba Komünist Parti lideri Raul Castro'nun hesabını askıya aldı
Google, Fransa'ya 965 milyon euro vergi cezası ödeyecek
Google, Fransa'ya 965 milyon euro vergi cezası ödeyecek

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim