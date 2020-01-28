banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119802
ALTIN
300.027
DOLAR
5.9395
STERLİN
7.7233
EURO
6.5365
Akıncı nerede geç kaldı
BAŞYAZI
Tıbbi Kayıtlarınızı Talep Edin!
Tıbbi Kayıtlarınızı Talep Edin!
Şov devam etmeli...
Şov devam etmeli
Müzakereci Değil Cumhurbaşkanı
Derviş Gezer yazdı...
Flaş Haber
7 yılda 257 bin TL vurgun
Kapat

Paris'te itfaiyeciler çalışma koşullarını protesto etti

Fransa'nın başkenti Paris'te, itfaiyeciler çalışma koşullarını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Paris'te itfaiyeciler çalışma koşullarını protesto etti

Fransa'nın başkenti Paris'te, itfaiyeciler çalışma koşullarını protesto etmek için gösteri düzenledi.

28 Ocak 2020 Salı 17:12
Paris'te itfaiyeciler çalışma koşullarını protesto etti

EYLEMDE İTFAİYECİLER İLE POLİS ARASINDA ARBEDE YAŞANDI
Fransa'nın başkenti Paris'te, itfaiyeciler çalışma koşullarını protesto etmek için gösteri düzenledi.
Sarı yelekliler ve emeklilik reformuna karşı çıkanların ardından, itfaiyeciler de sokaklara indi. 
Ülkenin çeşitli kentlerinden Paris'e gelen yüzlerce itfaiyeci, Republique Meydanı'ndan Nation Meydanı'na yürüdü.
Çalışma koşullarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı slogan attı.

banner317
Maaşlarının iyileştirilmesini de isteyen eylemciler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis göstericilere cop, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. 
Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentte çalışan itfaiyecilerin asker statüsünde oldukları için gösteriye katılmalarının yasak olduğu belirtildi.
1 yıldan fazladır Macron yönetimi karşıtı gösterilerinin düzenlediği Fransa'da ve özellikle Paris'teki sokaklarda sık sık şiddetli olaylar yaşanıyor.
(AA/ÖZ/HA)
 

Son Güncelleme: 28.01.2020 20:32
Anahtar Kelimeler:
FransaParisItfaiyeci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Madagaskar'da sel felaketinde 32 kişi hayatını kaybetti
Madagaskar'da sel felaketinde 32 kişi hayatını kaybetti
Orta Afrika'da silahlı gruplar arasındaki çatışmada en az 50 kişi ölü
Orta Afrika'da silahlı gruplar arasındaki çatışmada en az 50 kişi ölü
Ocean Viking gemisi 400'ü aşkın düzensiz göçmeni İtalya'ya getirecek
Ocean Viking gemisi 400'ü aşkın düzensiz göçmeni İtalya'ya getirecek
İspanya'da ilk koronavirüs şüphesi
İspanya'da ilk koronavirüs şüphesi
Libya'da batı bölgesinin ileri gelenlerinden Cenevre toplantısı için ateşkes şartı
Libya'da batı bölgesinin ileri gelenlerinden Cenevre toplantısı için ateşkes şartı
İsrail askerleri ABD'nin sözde barış planını protesto eden Filistinlilere müdahale etti
İsrail askerleri ABD'nin sözde barış planını protesto eden Filistinlilere müdahale etti
Afrika çitaları Hindistan'ın vahşi doğasında yaşayacak
Afrika çitaları Hindistan'ın vahşi doğasında yaşayacak
Moody's'ten koronavirüse ilişkin uyarı
Moody's'ten koronavirüse ilişkin uyarı
Brüksel'de halk sokağa döküldü
Brüksel'de halk sokağa döküldü
Ukrayna'dan Çin'deki vatandaşlarına “ülkeyi terk edin“ çağrısı
Ukrayna'dan Çin'deki vatandaşlarına “ülkeyi terk edin“ çağrısı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim