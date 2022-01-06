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Papa hayvan sahiplenen çiftlere seslendi: Çocuk yapın

Hristiyanların dini lideri Papa Francis, çocukları değil evcil hayvanları olan çiftlerin bencillik sergilediklerini söyledi ve çocuk sahibi olmalarını istedi.

06 Ocak 2022 Perşembe 11:18
Papa hayvan sahiplenen çiftlere seslendi: Çocuk yapın

Avrupa nüfusu hızla yaşlanırken demografik sıkıntı kıtayı tehdit ediyor.

Vatikan'da ebeveynlik hakkında konuşan Papa Francis, bazı bölgelerde evcil hayvanların çocukların yerini aldığını söyledi.

Papa Francis “Bugün bir tür bencillik görüyoruz. Bazı insanların çocuk sahibi olmak istemediğini görüyoruz.Çocukların yerini alan köpekleri ve kedileri var. Bu insanları güldürebilir ama bu bir gerçek. Bu babalığın ve anneliğin inkarı ve bizi küçültüyor insanlığımızı elimizden alıyor" dedi.

Katolik dini lider sorunu çözmek için ebeveynlerden daha fazla çocuk sahibi olmalarını istedi.

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Papa Francis çocuğu olmayan çiftlerin evlat edinmeye açık olmaları çağrısında bulundu.

Papa, çocuklar yerine evcil hayvanlara sahip olmanın bir başka kültürel bozulma olgusu olduğunu ve evcil hayvanlarla duygusal ilişkilerin ebeveynler ve çocuklar arasındaki karmaşık ilişkiden daha kolay olduğunu söyledi.

Katolik dini lider, "Çocuk sahibi olmak her zaman bir risktir, ancak çocuk sahibi olmamak, babalığı reddetmek daha fazla risk taşır" dedi.

Evlat edinme prosedürlerinin basitleştirilmesini savundu.

Katolik dini lider daha önce de para kazanmanın aile kurmanın önüne geçtiğini söylemiş ve tepki göstermişti.

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