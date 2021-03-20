Pakistan’da bir gazeteci başından vurularak öldürüldü

Pakistan’ın Sindh eyaletinde bir gazeteci, saçlarını tıraş ettirdiği sırada başından vurularak öldürüldü.

Yerel bir medya organında çalışan 31 yaşındaki Ajay Lalvani, Sukkur şehrinde bir berberde tıraş edildiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Komiser Aşık Mirani, saldırının ardından gazeteci Lalvani’nin hemen hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığını açıkladı.



Gazetecinin mesleki görevi sebebiyle öldürülüp öldürülmediğinin henüz netlik kazanmadığını belirten Mirani, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.Gazetecileri Koruma Komitesi Asya Koordinatörü Steven Butler, yaptığı açıklamada, polisin gazeteci Lalvani'nin öldürülmesini zaman kaybetmeden soruşturması ve sorumluları yakalaması gerektiğini ifade etti.