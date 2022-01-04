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"Omicron pandemiyi bitiriyor" iddiası

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü Baş Epidemiyologu Tyra Krause, koronavirüsün Omicron varyantının pandeminin sonunu getirdiğini ve 2 ay içinde insanların normal hayatlarına geri döneceğini söyledi.

04 Ocak 2022 Salı 09:58
"Omicron pandemiyi bitiriyor" iddiası

Omicron varyantının Delta varyantı kadar etkili olmadığı, hatta Omicron’un oluşturduğu bağışıklığın Delta’yı bitirdiği iddialarının ardından Danimarka’dan pandemi ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

Danimarka Devlet Serum Enstitüsü'nün Baş Epidemiyologu Tyra Grove Krause, yaptıkları yeni bir araştırmanın, Omicron'dan hastaneye yatış riskinin Delta varyantında görülenin yarısı kadar olduğunu ortaya çıkardığını söyledi.

Krause bu durumda, yaklaşık 2 ay içinde pandeminin sonunun gelebileceğini belirtti.

"Normal hayata dönüş" vurgusu

Danimarkalı bilim insanı, "Önümüzdeki 2 ay içinde bunu alacağımızı düşünüyorum ve umarım enfeksiyon azalmaya başlar ve normal hayatlarımıza geri döneriz." dedi.

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Omicron'un artan enfeksiyon seviyesi nedeniyle pandemiyi uzatabileceğine dair endişelere de değinen Krause, durumun tam tersi olduğunu öne sürdü.

Krause, "Omicron devam edecek ve önümüzdeki ay büyük bir enfeksiyon yayılımı görülecek. Ancak bittiğinde, eskisinden daha iyi bir yerde olacağız.” diye konuştu.

Daha fazla insan enfekte olacak

Ancak Krause yüksek derecede bulaşıcı Omicron'un Delta varyantından daha hafif göründüğünü ve bu nedenle ciddi semptomlar olmadan daha fazla insanın enfekte olacağı konusunda da uyardı.

Sonuç olarak, bunun popülasyonda iyi bir bağışıklık düzeyi sağlayacağını söyledi.

Danimarka, son haftalarda vaka sayısında büylük artış yaşarken Avrupa'nın en  yüksek oranlarından biri kaydederek, 7 günlük en yüksek ortalamaya ulaştı.

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