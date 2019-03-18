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Ölü balinanın midesinden 40 kilogram plastik çıktı

Ölü balinanın midesinden 40 kilogram plastik çıktı

18 Mart 2019 Pazartesi 15:34
Ölü balinanın midesinden 40 kilogram plastik çıktı

Filipinler'de kıyıya vuran bir balinanın midesinden 40 kilogram plastik poşet çıkarıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Davao şehrinin doğusunda D'Bone Collector Müzesi çalışanları tarafından kıyıya vurmuş halde bulunan Cuvier gagalı balinanın midesinden 40 kilogram plastik poşet çıkarıldı.

Müze, bir Facebook hesabından yaptığı paylaşımında, hayvanın midesinin "bir balinada hiç görmedikleri kadar çok plastikle dolu" olduğunu ifade etti.

Açıklamada, ölü balinanın karnından "çok sayıda alışveriş poşetinin" yanı sıra 16 pirinç çuvalı çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Müzenin gelecek günlerde hayvanın karnından çıkanların tamamının listesini yayınlayacağı bildirildi.

Guardian gazetesinin haberinde, deniz biyologlarının, balinanın "gastrik şok" yüzünden öldüğünü belirttiği aktarıldı.

Endonezya'nın Sulawesi bölgesinde, geçen yılın sonunda, sahile vuran ölü balinanın midesinden yaklaşık 6 kilogram çöp çıkmıştı.

Uzmanların, balinanın midesinden 115 plastik bardak, 4 pet şişe, 25 poşet ve 2 terliğin yanı sıra çeşitli miktarlarda ip ve çuvaldan oluşan toplamda yaklaşık 6 kilogram çöp çıkarttığı belirtilmişti.

Malezya'nın kuzey açıklarında ise şubat ayında plastik poşet yutan bir balina köpek balığı, sindirim güçlüğü nedeniyle ölmüştü.

Köpek balığının midesinde, marketlerde kullanılan plastik poşet bulunduğunu söyleyen yetkililer, bağırsak tıkanması yaşayan balinanın sindirim problemi ve açlık sebebiyle hayatını kaybettiğini tespit etmişti.
 

Son Güncelleme: 18.03.2019 20:04
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