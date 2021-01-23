Nükleer silahlar artık yasak!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması"nın (TPNW) cuma gününden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in antlaşmanın yürürlüğe girmesinden memnuniyet duyduğunu aktardı.

5 ülke anlaşmaya onay vermedi

BM tarafından 20 Eylül 2017'de imzaya açılan antlaşma için 50 ülkenin hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmeme, test etmeme, üretmeme, edinmeme ya da stoklamama taahhüdü gerekiyordu.

Honduras, 24 Ekim 2020'de anlaşmayı imzalayan 50. ülke oldu. Honduras'ın onayından 90 gün sonra nükleer silahları yasaklayan ilk uluslararası antlaşma yürürlüğe girmiş oldu.

Japonya antlaşmaya yanaşmıyor

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, “Savaş zamanı atom bombalarından şimdiye dek acı çekmiş tek ülke olarak Japonya’nın, uluslararası toplumun, nükleer silahsız bir dünyanın hayata geçirilmesi çabalarına liderlik etme sorumluluğu vardır” dedi.

Japonya'nın sözleşme kapsamında gözlemci statüsü konusunda “tedbirli" olacağını kaydeden Suga, nükleer silahları kullanmanın korkunç sonuçlar ortaya çıkardığını dünyaya anlatmayı hedefleyen ülkesinin, nükleer güce sahip devletler ile bu güce sahip olmayan devletler arasında "köprü olmayı” hedeflediğini anlattı.

Suga, “Ancak TPNW’nin ne nükleer silahlara sahip devletlerden ne de nükleer silaha sahip olmayan birçok devletten desteği yok. Pozisyonumuz doğrultusunda, nükleer silahsızlanmaya doğru istikrarlı ve gerçekçi yol izlemek gerekir, Japonya’nın antlaşmayı imzalamaya niyeti yok” diye konuştu.

Kyodo ajansına göre, ABD’nin Ağustos 1945’teki Hiroşima ve Nagazaki’ye attığı atom bombaları o yıl sonuna dek yaklaşık 214 bin insanın hayatını kaybetmesine yol açtı.

Antlaşmaya 84 ülke imza attı

ABD, Rusya, Çin gibi nükleer güç sahibi ülkelerin karşı çıkmasına rağmen nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması, 7 Temmuz 2017'de 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 122 ülkenin onayıyla kabul edildi.

20 Eylül 2017'de imzaya açılan antlaşmaya şimdiye kadar 84 ülke imza atarken, antlaşmayı imzalayan ülkelerden 50'si, hiçbir koşulda nükleer silah veya diğer nükleer patlayıcı cihazları geliştirmeme, test etmeme, üretmeme, edinmeme ya da stoklamama taahhüdü verdi.

Nükleer silah sahibi ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail ise anlaşmayı imzalamadı.