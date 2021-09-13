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Nüfusun yüzde 83’ü aşılanan Danimarka’da 50 bin kişilik stadyum konseri düzenlendi

Nüfusun yüzde 83’ünün aşılandığı Danimarka'da Covid-19 önlemlerinin tamamen kaldırıldığı gün Parken Stadyumu'nda 50 bin kişilik konser düzenlendi.

13 Eylül 2021 Pazartesi 16:45
Nüfusun yüzde 83’ü aşılanan Danimarka’da 50 bin kişilik stadyum konseri düzenlendi

Nüfusun yüzde 83’ünün aşılandığı Danimarka'da Covid-19 önlemlerinin tamamen kaldırıldığı gün Parken Stadyumu'nda 50 bin kişilik konser düzenlendi.

Danimarkalı post-punk grubu The Mindsof 99 konseri Avrupa'da ilk tam kapanmaların ardından yapılan en büyük stadyum konseri olma özelliğini taşıdı.  Konserde herhangi bir Covid-19 önlemi alınmadı.

Mutluluklarını gizlemeyen seyirciler eski günlere dönmenin güzel bir duygu olduğunu vurguladı.

Bir buçuk yıl önce tüm biletleri tükenen konser pandemi nedeniyle ertelenmek zorunda kalmıştı. Organizatör Live Nation, konserin ülkede yasakların kaldırılmasının bir gün sonrasına denk gelmesinin tamamen şans olduğunu ve bunun bir anlamda kutlamaya dönüştüğünü açıkladı.

Grubun solisti Niels Brandt geçen yılki ertelemenin kendileri için ilk başta çok kötü olduğunu ama şimdi bunun telafi edildiğini hatta daha iyi olduğunu belirterek " Danimarka'nın yeniden açıldığı gün buradayız. Yeni bir rekor kırıyoruz," ifadelerini kullandı.

Konserin tanıtımını yapan Ulrik Orum-Petersen iki yıl boyunca çok büyük bir talebin biriktiğini ve artık insanların dışarı çıkmak, sosyal aktivitelere katılmak için can attığını belirterek bunun kendi işleri için de çok önemli olduğunu belirtti.

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KISITLAMALAR 10 EYLÜL'DE KALKTI

Danimarka Ulusal Sağlık Kurulu, ülkedeki Covid-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığını açıklamıştı.

Kurul'dan yapılan açıklamada, Danimarka'da 11 Mart 2020'de başlayan sert Covid-19 kısıtlamalarının, cuma gününden itibaren tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde rekor bir aşılama düzeyine ulaşıldığı ve Covid-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığı vurgulandı.

Rigshospitalet Hastanesi Bulaşıcı Hastalıkları Başhekimi Jens Lundgren, devlet televizyonu DR'ya yaptığı açıklamada, Danimarka'nın salgına karşı zaferini başlangıçta sert önlemler daha sonrada yüksek aşılama oranına ulaşmasıyla kazandığını söyledi.

Ülkede aşılma oranın yüzde 83'e çıktığını kaydeden Lundgren, sonbahar ve kış aylarında salgının kontrolden çıkması durumunda kısıtlamaların tekrar geri getirilebileceğini hatırlattı.

Ayrıca açıklamada, uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi.

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Son Güncelleme: 13.09.2021 17:38
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