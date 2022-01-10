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New York'ta yangın: 19 kişi yaşamını yitirdi

New York'un Bronx kentindeki bir binada çıkan yangında 9'u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti. Yangına, arızalanan elektrikli ısıtıcının neden olduğu açıklandı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 08:30
New York'ta yangın: 19 kişi yaşamını yitirdi

New York'ta bir apartmanda çıkan yangında 9'u çocuk 19 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Belediye Başkanı Eric Adams'ın kıdemli danışmanı Stefan Ringel, binadaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini doğrularken, ölenlerin 9'unun çocuk olduğu ve hastaneye kaldırılan 13 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

New York İtfaiye Departmanı (FDNY), yangın çıkan 19 katlı apartmanın üst katlarında mahsur kalan sakinlerin dumandan zehirlendiği bilgisini paylaştı.

Bronx'ın Tremont bölgesindeki yangında binada mahsur kalan onlarca yaralının civar hastanelerde tedavisinin devam ettiği, ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

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YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

New York İtfaiye Departmanı Komiseri Daniel Nigro, düzenlediği basın toplantısında, Bronx'ın Tremont bölgesinde bulunan 19 katlı binada çıkan yangına, arızalanan elektrikli bir ısıtıcının sebep olduğunu bildirdi.

Nigro, 9'u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiği olayda, yangın çıkan dairenin kapısının açık bırakılması nedeniyle dumanların hızlıca üst katları sardığını ve 60'tan fazla kişinin zehirlendiğini ifade etti.

New York Belediye Başkanlığından yapılan bilgilendirmede ise yangında ölen çocukların 16 yaş ve altında bulunduğu, binada oturanların büyük çoğunluğunun Gambiya'dan gelen Müslümanlar olduğu kaydedildi

New York şehir merkezine bağlı Bronx kentindeki binada erken saatlerde çıkan yangında mahsur kalan 63 apartman sakininin yaralandığı, 32'sinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

New York İtfaiye Departmanı Komiseri Daniel Nigro düzenlediği basın toplantısında, yaralananların çoğunun yüksek katlı binanın yangın çıkan üçüncü katının üstündeki dairelerde bulunduğunu, 200 kişilik bir ekiple yangına müdahale ettiklerini açıklamıştı.

Geçen hafta Philadelphia kentindeki bir binada çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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