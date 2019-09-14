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Nato Heyeti Gürcistan'da

NATO PARLAMENTER ASAMBLESİ (PA) BAŞKANI MADELEİNE MOON:

Nato Heyeti Gürcistan'da

NATO PARLAMENTER ASAMBLESİ (PA) BAŞKANI MADELEİNE MOON:

14 Eylül 2019 Cumartesi 07:23
Nato Heyeti Gürcistan'da

NATO PARLAMENTER ASAMBLESİ (PA) BAŞKANI MADELEİNE MOON: "İNSANLARIN KENDİ AİLELERİNDEN, TOPRAKLARINDAN VE MİRASLARINDAN KOPMUŞ DURUMDA OLMASI İNSANLIK DIŞIDIR"
Tiflis, 14 Eylül 19 (.): NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Başkanı Madeleine Moon ve beraberindeki heyet, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattında incelemelerde bulundu. 
Moon ve beraberindeki heyet, Gürcü yetkililer ile Güney Osetya'nın işgal hattındaki Khurvaleti köyünü ziyaret etti.
Heyette yer alan NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, diğer ülkelerin yetkilileri ve Moon, işgal hattında yaşayan köy halkından bilgi aldı.
Moon, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, işgalin Gürcistan vatandaşlarını birbirinden ayırdığını ifade etti.

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İşgal hattında yaşayan insanların her gün ciddi zorluklar içinde yaşadığına dikkati çeken Moon, "İnsanların kendi ailelerinden, topraklarından ve miraslarından kopmuş durumda olması insanlık dışıdır." ifadesini kullandı.
Gürcistan Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı İrakli Beraia ise Rusya'nın Gürcistan'ın topraklarını işgal ettiğini ifade ederek, NATO'nun Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini vurguladı.
Moon ve beraberindekilerin iki günlük Gürcistan ziyareti sona erdi.
(AA/TUĞ/HA)
 

Son Güncelleme: 14.09.2019 11:03
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