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Nasa verileri Amazonlar'da yangın yoğunluğunun rekora ulaştığını gösteriyor

Nasa verileri Amazonlar'da devam eden yangınların son 9 yıldaki en yoğun düzeye ulaştığını ortaya koydu. 

Nasa verileri Amazonlar'da yangın yoğunluğunun rekora ulaştığını gösteriyor

Nasa verileri Amazonlar'da devam eden yangınların son 9 yıldaki en yoğun düzeye ulaştığını ortaya koydu. 

28 Ağustos 2019 Çarşamba 06:56
Nasa verileri Amazonlar'da yangın yoğunluğunun rekora ulaştığını gösteriyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) uydu verileri, Brezilya'da Amazon Yağmur Ormanları'nda devam eden yangınların son 9 yıldaki en yoğun düzeye ulaştığını ortaya koydu. 

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, NASA'nın atmosfer gözlemleri için kullandığı Aqua Uydusu'ndaki Orta Çözünürlüklü Radyo Dalga Ölçer Görüntüleyicisi (MODIS), Amazonlar'ın yaz aylarındaki yangın yoğunluğunun bu yıl 2010'dan beri görülen en yüksek düzeye ulaştığını belirledi. 

Öte yandan yine Aqua Uydusu'nda bulunan Kızılötesi Atmosfer Sondası (AIRS) da Amazonlar'ın kuzeyinde oluşan dev karbonmonoksit bulutunun, 5 bin 500 metrelik bir irtifada doğuya ve güneye doğru yayıldığını tespit etti.

MODIS'den elde edilen verilerin Brezilya'da Amazonlar bölgesini oluşturan 7 eyaletteki orman yangınlarında geçen yıla göre belirgin bir artış olduğunu gösterdiğine dikkati çeken NASA'nın Biyosfer Bilimleri Laboratuvarı Başkanı Douglas Morton'a göre, yangınların çıkış yeri ve zamanı, kuraklık şartlarına değil, arazi açma amacına işaret ediyor.

Dünya'daki oksijenin yaklaşık yüzde 20'sini sağlayan Amazon Yağmur Ormanları'ndaki son birkaç haftadır süren yangınlar Brezilya'da olduğu kadar dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Çevreciler, ağaç endüstrisini ve tarla açmak için ağaçları tahrip eden çiftçileri yangınlardan sorumlu tutuyor.

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AMAZONLAR'DAKİ ORMAN KAYBI ARTIYOR

Amazon Ormanları'ndaki azalma ve canlı türlerinin yok olması üzerine çalışmalar yapan Imazon Vakfı'nın mayısta yayımladığı çalışmada, Ağustos 2018'den Nisan 2019'a kadar bölgede yaklaşık 2 bin kilometrekare ormanlık alanın yok olduğu bildirilmişti.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) tarafından yapılan açıklamada da Amazon ormanlarında haziranda 920 kilometrekare, temmuzda da bin kilometrekareden fazla ormanlık alanın tahrip edildiği belirtilmişti.

Devlet Başkanı Bolsonaro ise INPE üyelerinin, yönetimini kötü göstermek için orman tahribatı hakkında "yanıltıcı rakamlar yayımlamış olabileceğini" öne sürerek, "şüpheli" bulduğu rakamları sağlayan yetkilileri derhal görevden alacağını söylemişti.

Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülkenin ekonomik gelişimine engel olduğunu belirtmiş ve bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

Fransa'da bu hafta düzenlenen G7 Zirvesi'nde liderler, Amazonlar'daki yangınlara müdahale için bölge ülkelerine 22 milyon dolar yardım yapmayı kararlaştırmıştı.

Bilim adamları, "Dünya'nın Akciğerleri" diye nitelenen, yeryüzünün en büyük yağmur ormanları olan Amazonlar'ın korunmasının, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynadığına işaret ediyor.


 

Son Güncelleme: 28.08.2019 10:32
Anahtar Kelimeler:
NasaAmazonlar Yangın
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