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NASA: İnsanlı roket fırlatımı için hazırız

NASA, Kennedy Uzay Merkezinden Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot gönderilmesi için son kontrollerin yapıldığını ve fırlatmaya hazır olunduğunu duyurdu.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:15
NASA: İnsanlı roket fırlatımı için hazırız
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ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve SpaceX firması yetkilileri, gelecek hafta Florida'daki merkezden, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir roket ile iki astronotun gönderilmesi öncesi fırlatma sistemlerinin kontrol edilerek, hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, ''Lansman için gidiyoruz. Fırlatmaya hazırlık değerlendirmesi sonuçlandı ve NASA’nın SpaceX Crew Dragon görevi, kalkışa hazırlanıyor'' dedi.

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Resmi Twitter'da görüntüle

ABD Başkanı Donald Trump da dün Beyaz Saray’da yaptığı basın açıklamasında, ''Gelecek hafta roket fırlatma törenine katılmayı düşünüyorum" demişti.

Tarihi fırlatma 27 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek. SpaceX'in ilk insanlı seferi olacak fırlatma, aynı zamanda NASA’nın 2011'de Space Shuttle programını sonlandırmasından bu yana ABD'nin ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor. 

Anahtar Kelimeler:
NasaInsanlı Roket
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