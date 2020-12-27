banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Para tamam artık icraat bekleniyor
Para tamam artık icraat bekleniyor
Ercan-Casino-Ercan…
Ercan-Casino-Ercan…
Uçuşları kapatalım meyhaneleri açalım
Uçuşları kapatalım meyhaneleri açalım
Lale devri bitti
Lale devri bitti
banner376

Mutasyonlu corona virüsü bir ülkeye daha sıçradı

İsveç Sağlık Ajansı tarafından yapılan açıklamada İngiltere'den gelen bir kişide COVID-19’un mutasyona uğramış yeni türünün tespit edildiği bildirildi.

27 Aralık 2020 Pazar 08:34
Mutasyonlu corona virüsü bir ülkeye daha sıçradı
banner337
banner351

İsveç Sağlık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’den gelen bir kişide COVID-19 semptomlarının görülmesi üzerine yapılan testin pozitif çıktığı ve kişinin COVID-19'un mutasyona uğramış yeni türüne yakalandığının tespit edildiği aktarıldı.

banner341
İsveç Sağlık Ajansı yetkilisi Sara Byfors yaptığı açıklamada kimliği açıklanmayan yolcunun İsveç’e geldikten sonra karantina altına alındığını ve şu ana kadar başka bir pozitif vaka tespit edilmediğini ifade etti.

İsveç, COVID-19'un yeni türü ile ilgili endişeler nedeniyle bu ayın başlarında İngiltere’den gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirmişti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
İsveçCoronaMutasyonVirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Corona tedavisinde devrim yaratacak antikor ilacı: Anında bağışıklık kazandıracak
Corona tedavisinde devrim yaratacak antikor ilacı: Anında bağışıklık kazandıracak
İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
Fransa'da mutasyona uğrayan koronavirüs türü görüldü
Fransa'da mutasyona uğrayan koronavirüs türü görüldü
AB'den 5 milyar euroluk Brexit fonu hazırlığı
AB'den 5 milyar euroluk Brexit fonu hazırlığı
Japonya, İngiltere'ye uçuşlarını durdurdu
Japonya, İngiltere'ye uçuşlarını durdurdu
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem
Mısır-İsrail arasındaki doğal gaz boru hattına bombalı saldırı
Mısır-İsrail arasındaki doğal gaz boru hattına bombalı saldırı
Boris Johnson: "Yasalarımızın ve kaderimizin kontrolünü geri aldık"
Boris Johnson: "Yasalarımızın ve kaderimizin kontrolünü geri aldık"
AB-İngiltere arasında tarihi anlaşma
AB-İngiltere arasında tarihi anlaşma
Gözler aşı çalışmalarında
Gözler aşı çalışmalarında

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim