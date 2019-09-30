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Muhammed bin Selman: “İran'la savaş petrol fiyatlarını hayal edilemeyecek seviyelere yükseltir“

Suudi Arabistan ile İran arasında çıkacak olası bir savaşın dünya ekonomiyi yerle bir edeceğini belirten Muhammed bin Selman, 2 hafta önce Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırılardan da Tahran yönetimini sorumlu tuttu.

Muhammed bin Selman: “İran'la savaş petrol fiyatlarını hayal edilemeyecek seviyelere yükseltir“

Suudi Arabistan ile İran arasında çıkacak olası bir savaşın dünya ekonomiyi yerle bir edeceğini belirten Muhammed bin Selman, 2 hafta önce Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırılardan da Tahran yönetimini sorumlu tuttu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 12:52
Muhammed bin Selman: “İran'la savaş petrol fiyatlarını hayal edilemeyecek seviyelere yükseltir“

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dünyanın İran'ı kontrol altında tutmaya yönelik adımlar atmaması halinde "petrol fiyatlarının hayal bile edilemeyecek seviyelere yükseleceğini" söyledi.

Suudi Arabistan ile İran arasında çıkacak olası bir savaşın dünya ekonomiyi yerle bir edeceğini belirten Muhammed bin Selman, 2 hafta önce Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine düzenlenen saldırılardan da Tahran yönetimini sorumlu tuttu.

ABD ve İngiltere de Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuş, Tahran ise iddiaları reddetmişti.

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Amerikan CBS Televizyonu'na konuşan Muhammed bin Selman ise "Eğer dünya İran'ı engellemek için güçlü ve kararlı adımlar atmazsa küresel çıkarları tehdit eden yeni eylemler göreceğiz. Petrol arzı sekteye uğrar, fiyatlar görülmemiş seviyelere çıkar" diye konuştu.

Orta Doğu'nun küresel enerji arzının yüzde 30'unu barındırdığını vurgulayan Veliaht Prens Muhammed, "Küresel ticaretin yüzde 20'si bu bölgeden geçiyor. Küresel ekonominin yüzde 4'ünü de Orta Doğu üretiyor" dedi.

Veliaht Prens, "Tüm bunların durma noktasına geldiğini düşünün... Bu küresel ekonominin yerle bir olması anlamına gelir. Etkiler sadece Suudi Arabistan ya da Orta Doğu ülkeleri ile sınırlı kalmaz" uyarısında bulundu.

Son Güncelleme: 30.09.2019 16:27
Anahtar Kelimeler:
Muhammed Bin SelmanIran Suudi ArabistanPetrol Fiyatları
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