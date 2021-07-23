banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
Büyük çıkar çatışması
Büyük çıkar çatışması
Kızımın kedisi öldü…
Kızımın kedisi öldü…
Hani bu memleket bizimdi!
Hani bu memleket bizimdi!
banner376

Moldova'da Cumhurbaşkanı Sandu'nun partisi, parlamento seçiminin resmen galibi

Moldova'da Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun partisinin erken parlamento seçimini resmen kazandığı açıklandı.Moldova Anayasa Mahkemesi, ülkede 11 Temmuz’da yapılan erken parlamento seçiminin sonuçlarıyla ilgili toplandı.Mahkeme Başkanı Domnika Manole, toplantının ardından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının değerlendirildiğini belirterek,

23 Temmuz 2021 Cuma 15:15
Moldova'da Cumhurbaşkanı Sandu'nun partisi, parlamento seçiminin resmen galibi

 Moldova'da Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun partisinin erken parlamento seçimini resmen kazandığı açıklandı.
Moldova Anayasa Mahkemesi, ülkede 11 Temmuz’da yapılan erken parlamento seçiminin sonuçlarıyla ilgili toplandı.
Mahkeme Başkanı Domnika Manole, toplantının ardından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının değerlendirildiğini belirterek, "Mahkeme, seçimin sonuçlarının tanınmasına karar verdi ve parlamentoya seçilen milletvekillerinin görev sürelerini onayladı." dedi.
Buna göre, parlamentoda, Batı yanlısı Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) 63, Rusya yanlısı tutumuyla bilinen eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un liderliğindeki Sosyalist Parti ve Komünist Partisinden oluşan siyasi blok (BECS) 32 ve "Şor" Partisi 6 sandalyeye sahip oldu.
Resmi seçim sonucuna göre, seçimde birinci çıkan Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun partisi tek başına hükümeti kurabilecek.
Hükümetin kurulması sürecine geçileceği Moldova'da, Anayasa gereği, yeni seçilen parlamentonun 30 gün içinde toplanması gerekiyor.
Gagauz Özerk Yeri'nden 4 milletvekili

banner341
Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'ni, Sosyalist ve Komünistler bloku listesinden parlamentoya giren 4 milletvekili temsil edecek.
Bunların arasında Feodor Gagauz, İvanna Köksal, Aleksandr Suhodolskiy ve Vladimir Odnostalko bulunuyor.
Moldova'da erken parlamento seçimi
Moldova'da 11 Temmuz'da erken parlamento seçimine gidilmişti.
Parlamentodaki 101 sandalye için 20 siyasi parti, Sosyalist Parti ile Komünist Partisi'nin oluşan siyasi blok (BECS), Bizim Parti ve Vatan Partisi'nin oluşturduğu "Renato Usatiy" bloku ve 1 bağımsız aday yarışmıştı.
Yüzde 48,41 katılımın sağlandığı seçimde, Cumhurbaşkanı Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) oyların yüzde 52,80'ini, eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un liderliğindeki Sosyalist Parti ve Komünist Partisinden oluşan siyasi blok (BECS) oyların yüzde 27,17'sini ve "Şor" Partisi ise oyların 5,74'ünü almıştı.
Barajı geçemeyen Bizim Parti ve Vatan Partisi'nden oluşan "Renato Usatiy" bloku ile diğer siyasi partiler parlamentoya girememişti.
 

banner360
Son Güncelleme: 23.07.2021 16:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda açılış töreni salgın önlemlerinin gölgesinde başladı
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda açılış töreni salgın önlemlerinin gölgesinde başladı
Pegasus casus yazılımıyla hedef alındığı öne sürülen Macron cep telefonu numarası değiştirildi
Pegasus casus yazılımıyla hedef alındığı öne sürülen Macron cep telefonu numarası değiştirildi
Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 60'a çıktı
Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 60'a çıktı
Erkekler kadınlardan daha fazla karbon salımına yol açıyor
Erkekler kadınlardan daha fazla karbon salımına yol açıyor
Aşı tartışmaları alevlendi
Aşı tartışmaları alevlendi
BM: Bir milyondan fazla insan sel ve kuraklıktan öldü
BM: Bir milyondan fazla insan sel ve kuraklıktan öldü
Olimpiyatlara katılan ülkelerin bayrakları, anime karakterler üzerine giydirildi
Olimpiyatlara katılan ülkelerin bayrakları, anime karakterler üzerine giydirildi
Hindistan'daki toprak kaymaları can aldı
Hindistan'daki toprak kaymaları can aldı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden covid-19'a yakalananların sayısı 106'ya çıktı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden covid-19'a yakalananların sayısı 106'ya çıktı
Twitter yılın 2. çeyreğinde beklenenden fazla gelir elde etti
Twitter yılın 2. çeyreğinde beklenenden fazla gelir elde etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim