banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çocuklarımızı boşuna mı IGCSE sınıflarına yazdırdık!
Çocuklarımızı boşuna mı IGCSE sınıflarına...
Ahmet Kişmir hayatını kaybetti
Koronavirüse bir can daha!
YSK ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısını ilan etti
YSK milletvekili sayısını duyurdu
Dörtyol-Korkuteli yolunda kaza!
Dörtyol-Korkuteli yolunda kaza!
banner405

Moderna: "Omicron varyantına karşı yeni aşı geliştirilmeli"

ABD ilaç firması Moderna, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına karşı yeni bir aşı geliştirmesi gerektiğini açıkladı.

30 Kasım 2021 Salı 11:50
Moderna: "Omicron varyantına karşı yeni aşı geliştirilmeli"

Moderna Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bancel, Financial Times gazetesine verdiği mülakatta, söz konusu varyanttaki mutasyonların, Omicron'un mevcut aşıların sağladığı korumadan kaçmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Bancel, bu nedenle de yeni bir aşı geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Omicron'a karşı yeni bir aşı geliştirmenin aylar alabileceğine dikkati çeken Bancel, bu varyantın, Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını ve nüfuz etmesini sağlayan diken proteininde birçok mutasyona neden olduğunu belirtti.

Bancel, mevcut aşıların gelecek yıl değiştirilmesi gerekebileceğini kaydetti.

banner341
OMİCRON'A ÖZEL AŞININ YÜKSEK MİKTARLARDA ÜRETİMİ AYLAR SÜRER

Barcel, Kovid-19 ile mücadele adına bağışıklık sistemini güçlendirmek için halihazırdaki aşıların diken proteinini hedef aldığını vurguladı.

Bilim insanlarının, Omicron varyantındaki 50 mutasyondan 32'sinin diken proteininde olması nedeniyle endişelendiğini aktaran Barcel, uzmanların, 1 veya 2 yıl daha bu kadar çok mutasyon geçiren bir varyant görülmeyeceğine dair görüşlerini paylaştı.

Bancel, mevcut aşıların Omicron karşısındaki etkisine dair verilerin iki hafta içinde hazır olması gerektiğine dikkati çekti.

Omicron'a özel aşının, yüksek miktarlarda üretilmesinin aylar süreceğini vurgulayan Bancel, bu süre zarfında, yaşlı veya bağışıklık sistemi zayıf olanlara kuvvetli bir hatırlatma dozu yapılabileceğini belirtti.

Bancel, Moderna'nın 2022'de 2-3 milyar doz aşı üretilebileceğini düşündüğünü söyledi.

banner360
Son Güncelleme: 30.11.2021 12:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19, AIDS ile mücadeleyi güçleştirdi
Covid-19, AIDS ile mücadeleyi güçleştirdi
Fransa İngiltere'ye yeni göç anlaşması teklif edecek
Fransa İngiltere'ye yeni göç anlaşması teklif edecek
Koronavirüs 2021'de de turizm sektörünü vurdu
Koronavirüs 2021'de de turizm sektörünü vurdu
G7 ülkelerinden Omicron varyantına karşı acil eylem çağrısı
G7 ülkelerinden Omicron varyantına karşı acil eylem çağrısı
İngiltere'de tüm yetişkinlere güçlendirici aşı uygulanacak
İngiltere'de tüm yetişkinlere güçlendirici aşı uygulanacak
Çin Afrika ülkelerine koronavirüs aşısı gönderecek
Çin Afrika ülkelerine koronavirüs aşısı gönderecek
Müslüman komedyen tehditler nedeniyle mesleği bıraktı
Müslüman komedyen tehditler nedeniyle mesleği bıraktı
Twitter'ın CEO'su istifa etti
Twitter'ın CEO'su istifa etti
Suudi Arabistan umre şartlarını açıkladı
Suudi Arabistan umre şartlarını açıkladı
DSÖ'den Omicron açıklaması
DSÖ'den Omicron açıklaması

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim