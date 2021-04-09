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Mısır'da 3 bin yıllık antik kent bulundu

Mısır Tarihi Eserler Kurumu, 3 bin yıl öncesine ait antik kent bulunduğunu açıkladı.

09 Nisan 2021 Cuma 10:00
Mısır'da 3 bin yıllık antik kent bulundu
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Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Mısır İmparatorluğu döneminde Luksor'daki en büyük idari ve endüstriyel yerleşim yeri olduğu belirtilen antik kentin, Kral III. Amenhotep tarafından 3 bin yıl önce kurulduğu ifade edildi.
Görevli ekip tarafından keşfedildiğinde kentin duvarlarının neredeyse yıkılmamış olarak bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, antik kentin odalarında günlük hayatta kullanılan aletler olduğuna işaret edildi.
Antik kentte Mısır İmparatorluğu'nun idari ve sanayi merkezinin yanı sıra, Kral III. Amenhotep'e ait üç kraliyet sarayının bulunduğu bildirilirken, yapılacak yeni kazılarda yeni antik mezarların bulunmasının beklendiği aktarıldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi Mısır Çalışmaları Profesörü Betsy Bryan, antik kenti, Tutankhamun'un mezarının bulunmasından sonra en büyük arkeolojik buluş olarak değerlendirdi.

 

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Son Güncelleme: 09.04.2021 11:12
Anahtar Kelimeler:
3 Bin Yıllık Antik Kent
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