Microsoft'tan “Yabancı Hackerlar ABD Seçimlerini Hedef Aldı“ Uyarısı

ABD'li teknoloji devi Microsoft, 2020 ABD başkanlık seçimlerine yönelik siber saldırıların olduğunu belirterek, Rusya, Çin ve İran'dan faaliyet gösteren hackerların seçim kampanyalarını hedef aldığını iddia etti.

Microsoft'un müşteri güvenliği ve güveninden sorumlu Başkan Yardımcısı Tom Burt tarafından kaleme alınan bir blog yazısında, ABD başkanlık seçimlerine yönelik yeni siber saldırılar olduğuna dikkat çekildi.

Burt, yazısında, "Microsoft, geçtiğimiz haftalarda, yaklaşan başkanlık seçimleriyle ilgili faaliyette bulunan insanlar ve örgütleri hedef alan, hem Trump hem de Biden'ın kampanyalarıyla ilişkili kişilere yönelik başarısız saldırılar da dahil olmak üzere siber saldırılar tespit etti." ifadesini kullandı.

RUS HACKERLAR SEÇİMLE BAĞLANTILI 200'DEN FAZLA ORGANİZASYONA SALDIRDI

Söz konusu siber saldırılara ilişkin detayların paylaşıldığı yazıda Burt, Rusya, Çin ve İran'dan faaliyet gösteren hackerların ABD'deki seçim kampanyalarını hedef aldığını aktardı.

Burt, Rusya'dan faaliyet gösteren "Stronrium" adlı grubun aralarında siyasi kampanyalar, partiler ve siyasi danışmanların da bulunduğu 200'den fazla organizasyona siber saldırı düzenlediğini kaydetti.

Çin'den faaliyet gösteren hackerların Demokratların Başkan Adayı Joe Biden'ın kampanyasıyla ilgili kişiler de dahil olmak üzere seçimlerle ilişkili yüksek profilli insanları hedef aldığını belirten Burt, İran'dan faaliyet gösteren hackerların ise ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kampanyasıyla bağlantılı kişilerin hesaplarına saldırmaya devam ettiğini aktardı.

SALDIRILARIN ÇOĞU DURDURULDU

Burt, Microsoft olarak söz konusu saldırılara karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Bugün duyurduğumuz eylemler, yabancı grupların beklendiği gibi 2020 seçimlerini hedefleyen çabalarını hızlandırdığına açıklık getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıların çoğunun Microsoft ürünlerindeki güvenlik araçları tarafından tespit edildiği ve durdurulduğunu belirten Burt, dünyanın demokratik süreçlere yönelik tehditleri bilmesinin önemli olduğuna inandıkları için bu tür saldırıları ifşa ettiklerini aktardı.

Burt, seçimlere, hükümete ve politika belirlemeye dahil olan müşterileri korumak için ekstra adımlar attıklarına işaret ederek, eyaletlerin seçim altyapılarını daha iyi koruyabilmeleri için daha fazla federal fonun gerekli olduğuna inandıklarını vurguladı.