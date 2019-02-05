Meksika'da boru hattındaki patlamada ölü sayısı 126’ya yükseldi



Meksika'nın Hidalgo eyaletinde 18 Ocak akşamı bir boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi.



Hidalgo eyaleti yetkilileri, patlamanın ardından geçen iki hafta içinde hastanelerde tedavi gören toplam 81 kişiden 58'inin yaşamını yitirdiğini ve ölenlerin sayısının 126'ya çıktığını açıkladı.



Tedavi gören 2 kişinin taburcu olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, 21 yaralının tedavisinin sürdüğünü kaydetti.



Başkent Meksiko'nun 100 kilometre kuzeyindeki Tlahuelilpan kasabası yakınlarında 18 Ocak'ta meydana gelen patlama sırasında vatandaşlar, yasa dışı şekilde delindiği öne sürülen boru hattından sızan akaryakıtı bidonlara doldurmak için çevrede toplanmıştı. Patlamada, 68 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.



Hükümet tarafından yapılan açıklamada, 2018'de petrol boru hatları üzerine yerleştirilmiş toplam 14 bin 894 yasa dışı musluk tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 121'inin Hidalgo eyaletinde bulunduğu belirtilmişti.



Ülkede boru hatlarından yapılan akaryakıt hırsızlığı nedeniyle bazı boru hatlarının hizmete kapatılması akaryakıt krizine yol açmış, akaryakıt dağıtımı geçici olarak tankerlerle yapılırken, gecikmeler dolayısıyla benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluşmuştu.



Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, devlete ait boru hatları ile akaryakıt depolarından yapılan hırsızlıkla mücadele etme sözü vermişti. Obrador, suç şebekelerinin boru hatlarına açtıkları deliklere kaçak musluklar yerleştirerek hatlar üzerinde depolar kurduğunu ifade etmişti.



Akaryakıt hırsızlarıyla mücadele için bazı boru hatlarının kapatılması talimatını veren Obrador, "Bakalım ilk önce kim yorulacak, yakıt hırsızları mı biz mi?" diyerek bu duruma daha fazla göz yumulmayacağını vurgulamıştı.

Meksika'da devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan akaryakıt hırsızlığının maliyetinin yılda 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.



