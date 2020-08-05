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Lübnan'a bölge ülkelerinden yardım teklifleri

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından Lübnan'a Katar başta olmak üzere Mısır, Ürdün, Irak, İran ve İsrail'den yardım teklifleri ile dayanışma açıklamaları geldi.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 08:10
Lübnan'a bölge ülkelerinden yardım teklifleri
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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, patlamanın ardından Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Al Sani'nin, telefon görüşmesinde patlama nedeniyle hayatını kaybedenler için Avn'a baş sağlığı dileyerek, ülkesindeki ilgili makamlara Lübnan'a sahra hastanelerinin gönderilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.

Irak

Irak Başbakanı Mustafa el Kazimi, yayınladığı yazılı açıklamada, Beyrut'u hedef alan kanlı saldırıda Irak hükümeti ve halkı olarak Lübnanlılarla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Kazimi, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tüm dualarının çok yıkıcı Beyrut patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınları için olduğunu, böylesi bir zor zamanda IKBY'nin Lübnan halkının yanında olduğunu belirtti

Mısır

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek şu ifadeleri kullandı:

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"Lübnan'daki kardeşlerimize, Lübnan halkına ve Lübnan hükümetine elim patlamada hayatını kaybedenler için taziyelerimi sunuyor, yaralılar için Allah'tan acil şifalar diliyorum."

İran

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabı üzerinden "Yüreğimden Beyrut'a selamlar" yazısının bulunduğu bir fotoğrafla yaptığı açıklamada, ülkesinin her şekilde Lübnan'a yardım göndermeye hazır olduğunu belirtti.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle Lübnan'a ihtiyacı olan her türlü yardımı göndermeye hazır olduklarını söyledi.

İsrail

İsrail, Beyrut’ta meydana gelen patlamanın ardından Lübnan’a yardım teklifinde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ile Savunma Bakanı ve koalisyon ortağı Benny Gantz, Lübnan’a uluslararası aracılar üzerinden tıbbi ve insani yardıma hazır olduklarını belirtti.

Söz konusu bakanlardan yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail’in ayrıca aracısız acil yardıma da hazır olduğu belirtildi.

Adının açıklanmasını istemeyen İsrail yetkililer de daha önce yaptıkları açıklamada, İsrail’in söz konusu patlamayla alakasının olmadığını iddia etmişti. 

Anahtar Kelimeler:
Lübnan YardımLübnan Patlama
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