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Küresel Piyasalar Karışık

12 Ağustos 2022 Cuma 10:45
Küresel Piyasalar Karışık

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin beklentilerin altında gelen enflasyon verilerine karşın 75 baz puanlık faiz artışına kapıyı açık bırakan açıklamalarıyla karışık seyrediyor.

ABD'de çarşamba günkü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve dünkü Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artışın piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesi piyasalara rahat bir nefes aldırsa da, son yılların en yükseğinde bulunan enflasyon oranları karşısında Fed'in şahin duruşunu koruması bekleniyor.

ABD'nin enflasyonundaki gerilemede özellikle enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün etkili olması yatırımcıları temkinli olmaya zorlarken, Fed'in ultra şahin duruşundan vazgeçmesi için enerji dışı fiyatlarda da benzer bir düşüşü görmek isteyeceği tahmin ediliyor.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, dün yaptığı açıklamalarda eylül toplantısı için ana senaryoda 50 baz puan faiz artışını uygun bulduğunu ancak gerekmesi halinde 75 baz puanlık faiz artışını da destekleyeceğini bildirdi. Daly, enflasyonla mücadelede zafer ilan etmek için henüz oldukça erken olduğunu da hatırlattı.

Çarşamba günü Chicago Fed Başkanı Charles Evans ve Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de, şahin duruşlarını koruduklarını belirten yönlendirmelerde bulunmuştu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül toplantısında Fed'in yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı tahmin edilirken, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali ise yüzde 35'le diri kalmaya devam ediyor.

Tahvil piyasalarında dün söz konusu gelişmelerle satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan yükselerek yüzde 2,89'a yükseldi. ABD tahvillerinde terse dönen getiri eğrisi belirgin duruşunu korusa da, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki getiri farkı 31 baz puana çıkarak, resesyon fiyatlamalarının sınırlı da olsa geri çekildiğini gösterdi.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,08 yükseldi. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa tarafında dün pay piyasaları New York borsasına paralel karışık bir seyir izledi. Avro/dolar paritesi dün yükseliş eğilimini üst üste dördüncü taşıyarak günü yüzde 0,2 artışla 1,0318'den tamamlarken, yeni günde ise yatay seyrediyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,05 gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de karışık seyirle başladı.

Asya borsalarında bugün temkinli seyir öne çıkıyor.

Dün tatil nedeniyle kapalı olan Japonya borsası bugün yüzde 2'den fazla yükselerek perşembe gününü telafi ederken, Çin'de önemli bir üretim merkezinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınmasının ardından Çin borsasında düşük risk iştahı göze çarpıyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,07 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.877,60 puana geliştiren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışının yüzde 1,37 üzerinde, 2.868,44 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da kırdı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,4 artışla 17,9466'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9510 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.880 ve 2.900 seviyelerinin direnç, 2.830 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artmasını bekliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, 2. çeyrek büyüme

09.00 İngiltere, haziran ayı sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi

10.00 Türkiye, haziran ayı sanayi üretimi

12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı sanayi üretimi

17.00 ABD, ağustos ayı Michigan Üniversitesi güven endeksi

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Son Güncelleme: 12.08.2022 11:54
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